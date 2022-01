Arbeitslosenversicherung Kurzarbeit: Bundesrat verlängert Höchstdauer auf 24 Monate Der Bundesrat greift Corona gebeutelten Unternehmen ein weiteres Mal unter die Arme. Er hat bei der Kurzarbeit verschiedene Massnahmen beschlossen. Ein Fokus liegt auch auf Betrieben, die zu 2G+ verpflichtet sind.

Eine spezifische Regelung sieht der Bundesrat für Nachtclubs vor: Im Bild der Eingang des «Hive» in Zürich. Keystone

Mitte Dezember hatte der Bundesrat die Coronaregeln verschärft. Seither gilt grossflächig die 2G-Regel. Ins Restaurants, Fitnesscenter, Museen und anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen kommt nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Und für den Besuch in der Disco ist zusätzlich ein Test notwendig (2G+).

Um den betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen, hat der Bundesrat nun am Mittwoch ein neues Unterstützungspaket geschnürt. Im Bereich der Kurzarbeit verlängert er das summarische Abrechnungsverfahren bis Ende März. Dadurch können die Betriebe und Arbeitslosenkassen entlastet und die Kurzarbeitsentschädigungen (KAE) rasch ausbezahlt werden, wie das Wirtschaftsdepartement in einer Mitteilung betont.

Bundesrat zeigt Herz für Betriebe, die 2G+ unterstehen

Zudem verlängert der Bundesrat auch die Höchstbezugsdauer der Kurzarbeit von 24 Monaten bis Ende Juni. Diese war bis zum 28. Februar befristet gewesen. Nach Ansicht der Landesregierung können damit sämtliche Betriebe ohne Anspruchslücke KAE geltend machen. Dies stelle auch sicher, dass Unternehmen, die erst später Kurzarbeit eingeführt haben, nicht benachteiligt werden.

Mit der Aufhebung der Karenzzeit bis Ende März strebt der Bundesrat eine bessere Liquidität der Betriebe in Kurzarbeit an. Auch soll das Risiko für Entlassungen vermindert werden. Eine weitere Massnahme soll es erlauben, dass Betriebe unabhängig vom Umfang des Arbeitsausfalles KAE geltend machen können.

Eine spezifische Regelung sieht der Bundesrat für Unternehmen vor, die behördlich zur 2G+-Regel verpflichtet sind. Diese können ausnahmsweise auch für Angestellte in befristeten Arbeitsverhältnissen, Lernende und Arbeitnehmende auf Abruf in unbefristeten Verhältnissen KAE beanspruchen. Diese Massnahme gilt rückwirkend ab dem 20. Dezember und ist bis Ende März befristet respektive so lange, bis die 2G+-Pflicht in Kraft ist. (rwa)