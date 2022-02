Arbeitslosenzahlen «Historischer Rückgang»: Arbeitsmarkt nähert sich Vorkrisenniveau an Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt geht weiter: Gegenüber Januar 2021 sank die Arbeitslosigkeit um 28 Prozent. Die Arbeitslosenquote verharrt per Ende Januar bei 2,6 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit im Gastgewerbe ging gemäss Seco deutlich zurück, ist aber noch immer hoch. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt waren Ende Januar 122'268 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das sind 540 Personen mehr als im Vormonat. Damit verbleibt die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent.

Saisonbereinigt ging die Zahl der Arbeitslosen im Januar um 5150 zurück. Oliver Schärli, Leiter Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung beim Seco, sprach diesbezüglich an einer Telefonkonferenz mit den Medien von einem «historischen» Wert. Er könne sich nicht an einen solch starken Rückgang im Januar erinnern.

Gegenüber Januar 2021 nahm die Arbeitslosigkeit gar um 47'485 Personen oder 28 Prozent ab. «Dieser Rückgang ist eindrücklich», sagte Schärli. «Der Arbeitsmarkt ist auf dem Weg zurück zum Vorkrisenniveau.» Und das Jahr 2019 sei für den Arbeitsmarkt ein ausgezeichnetes Jahr gewesen.

Breit abgestützter Aufschwung

Besonders freut ihn, dass der Aufschwung breit abgestützt ist. «Er ist in allen Branchen, Personenkategorien und Regionen sichtbar», sagte er. Besonders stark ausgeprägt war der Rückgang in den Tourismuskantonen Graubünden, Wallis und Tessin. Weiterhin viele Arbeitslose gibt es laut Schärli etwa im Gastgewerbe, in der Textilbranche oder im Verkehr.

Rückläufig war im Januar auch die Jugendarbeitslosigkeit: Insgesamt waren 10'400 Personen zwischen 15 und 24 Jahren ohne Arbeit – 169 weniger als im Dezember 2021. Gegenüber Januar 2021 sind es gar 7366 oder 41,5 Prozent weniger. Damit hat sie laut Schärli bereits wieder das Niveau von 2019 erreicht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat abgenommen hat auch die Zahl der Arbeitslosen zwischen 50 und 64 Jahren: Diese ging gemäss Seco um 20,3 Prozent zurück.

Knapp 2,3 Millionen ausgefallene Arbeitsstunden

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt für Stellensuchende sind laut Schärli «gut bis sehr gut». Das Seco rechne mit einer weiteren Beschäftigungszunahme und für das laufende Jahr mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent. Diese soll im Jahr 2023 sogar auf 2,3 Prozent sinken. Die Zahl der beim RAV gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich im Januar um 10'881 auf 58'412 Stellen. Davon unterlagen 43'811 der Meldepflicht.

Ausserdem gab das Seco die abgerechnete Kurzarbeit im November 2021 bekannt: Insgesamt waren damals 44'753 Personen davon betroffen – 3511 weniger als noch im Oktober. Insgesamt befanden sich noch 7384 Betriebe (-6,7 Prozent) in Kurzarbeit. Die ausgefallen Arbeitsstunden nahmen verglichen mit dem Vormonat um 63'222 auf 2'290'283 Stunden zu.

Da der Bundesrat etwa im Dezember weitere Massnahmen beschlossen hatte, nahmen die Voranmeldungen für Kurzarbeit vor allem im Gastgewerbe zu, wie Schärli sagte. Aktuell hätten rund 15'000 Betriebe für 171'000 Beschäftigte eine Bewilligung für Kurzarbeit. Dies seien 3 Prozent aller Beschäftigten. Schärli kann sich vorstellen, dass im Sommer bezüglich Kurzarbeit wieder Normalzustände herrschen. Dies hänge allerdings von der Pandemie ab. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Kurzarbeit nun langsam aber stetig wieder zurück auf das Vorkrisenniveau sinkt», sagte er.