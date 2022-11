Arbeitsmarkt Weiter auf sehr tiefem Niveau: Arbeitslosenquote in der Schweiz bei 1,9 Prozent Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz stagniert auf tiefem Niveau: Im Oktober betrug die Arbeitslosenquote 1,9 Prozent. Sie ist damit so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr.

89'636 Arbeitslose waren Ende Oktober bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben. (Symbolbild) Keystone

Ende Oktober waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 89'636 Arbeitslose eingeschrieben. Das sind 110 mehr als im Vormonat, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb im Oktober damit unverändert bei 1,9 Prozent. Damit bewegt sich die Schweiz weiter auf sehr tiefem Niveau: Letztmals lag die Quote im Oktober 2001 unter der Marke von 2 Prozent – also vor über 20 Jahren. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit um 27'097 Personen zurück – ein Minus von 23,2 Prozent. (abi/rwa)

