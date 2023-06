Arbeitsmarkt «Spektakulärer Rückgang»: Arbeitslosenquote sinkt im Mai auf 1,9 Prozent Weiterhin gute Nachrichten vom Schweizer Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück. Im Mai sank die Arbeitslosenquote unter die Zwei-Prozent-Marke.

Die Arbeitslosenquote sank in der Schweiz im Mai auf 1,9 Prozent. Bild: Keystone

Konkret waren Ende Mai 88’076 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte, sind das 2458 Personen weniger als im Vormonat. Vor allem das Bau- und das Gastgewerbe haben vom Rückgang profitiert. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosigkeit um knapp 10’000 Personen ab – ein Minus von 10,1 Prozent.

Die Arbeitslosenquote sank damit von 2 auf 1,9 Prozent und befindet sich wieder auf dem Niveau von vergangenem Herbst. Die Schweiz hat momentan eine so tiefe Arbeitslosigkeit wie seit 2001 nicht mehr. Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, sprach vor den Medien von einem «spektakulären Rückgang».

«Keine Trendwende absehbar»

Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenquote im Mai allerdings um 0,1 auf 2 Prozent an. «Das zeigt, dass die Arbeitslosigkeit den Boden erreicht hat», sagte Zürcher. Eine Trendwende sei jedoch nicht absehbar. «Die Beschäftigungsaussichten bleiben positiv.» Das Seco rechnet bis im Sommer mit einer weiterhin tiefen Arbeitslosenquote. Erst im Herbst werde sie dann ansteigen – vor allem auch aus «saisonalen Gründen», wie Zürcher sagte.

Mit Ausnahme von Uri sank oder stagnierte die Quote in allen Kantonen. Mit 3,6 Prozent die höchste Arbeitslosenquote wird in Genf gemessen. Appenzell Innerrhoden hat mit 0,4 Prozent die tiefste. Damit weisen laut Zürcher alle Kantone weiterhin «Rekordtiefststände» aus.

Gute Lage auf dem Arbeitsmarkt

Von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt profitierten sämtliche Alterssegmente. So sank die Jugendarbeitslosigkeit bei den 15- bis 24-Jährigen um 2,2 Prozent auf 7557 Personen. Die Anzahl der Arbeitslosen zwischen 50 und 64 Jahren ging laut Seco um 3,3 Prozent auf 26’146 Personen zurück.

Abgenommen hat auch die Zahl der Stellensuchenden: Im Mai registrierte das Seco 153’468 Personen – 2568 weniger als im Vormonat. Gegenüber Mai 2022 nahm die Zahl um 21’988 Personen ab. Zudem verringerte sich die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen im vergangenen Monat um 416 auf 51’807 Stellen, wie es weiter heisst. Davon unterlagen knapp 33’000 der Meldepflicht.