Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote so tief wie seit zwanzig Jahren nicht mehr Der Schweizer Arbeitsmarkt ist weiterhin gut aufgestellt. Im September sank die Arbeitslosenquote unter 2 Prozent. Zuletzt war dies vor über zwanzig Jahren der Fall. Dafür beschäftigt die Firmen ein anderes Problem.

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren End September 1846 Arbeitslose weniger gemeldet als im August. (Symbolbild) Benjamin Manser

Erfreuliche Nachrichten für den Schweizer Arbeitsmarkt: Ende September waren 89’526 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das sind 1846 Personen weniger als im Vormonat, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Damit sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem August auf 1,9 Prozent. Ein Blick in die Arbeitslosenstatistik des Seco zeigt: Zuletzt lag die Quote unter der Marke von 2 Prozent im Oktober 2021, also vor über zwanzig Jahren.

«Trotz schwierigem Umfeld befindet sich der Arbeitsmarkt in glänzender Verfassung», bilanzierte Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung im Seco. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle dabei besonders im Vergleich zum Vorjahresmonat eindrücklich aus. Diese verringerte sich demnach gegenüber September 2021 um 30’768 Personen oder 25,6 Prozent.

Erfreulich ist gemäss Oliver Schärli vom Seco auch, dass die Zahl der Arbeitslosen über alle Alterskategorien hinweg abgenommen hat. So sank die Jugendarbeitslosigkeit im September um 4 Prozent oder 393 Personen auf 9368 Arbeitslose. Aber auch in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 382 Personen auf 27’184. Das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent gegenüber August.

Romandie und Tessin hinken hinterher

Fast alle Branchen haben gemäss Seco zu diesem Rückgang beigetragen. «Insbesondere im Detailhandel sind massiv weniger Personen angemeldet», sagte Oliver Schärli. Allerdings gäbe es einzelne Branchen, die ganz leichte Zunahmen der Arbeitslosigkeit verzeichneten. Der Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung hob dabei das Gastgewerbe hervor. Schärli räumte aber ein, dass die Zunahme hier saisonal bedingt sein könnte.

Die Abnahme der Arbeitslosigkeit ist insbesondere in der Deutschschweiz ausgeprägt, während die Romandie und die italienische Schweiz hinterher hinken. Leichte Zunahmen verzeichneten die Kantone Neuenburg (3,3 Prozent), Tessin (2 Prozent), aber auch Graubünden (13,2 Prozent).

Ein ausgeprägter Mangel an Fachkräften

Während die Arbeitslosigkeit derzeit kein Thema ist, beschäftigt die Unternehmen vielmehr der ausgeprägte Fachkräftemangel. «Es ist für sie zunehmend schwieriger geworden, geeignetes Personal zu finden», sagte Oliver Schärli. Dabei beschränke sich das Phänomen nicht bloss auf einzelne Branchen.

Von allen Seiten werde dem Seco zugetragen, dass «händeringend» nach Personal gesucht wird, so Schärli weiter. Das widerspiegelt sich auch in der Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen. Diese erhöhte sich im September um 1580 auf 69’842 Stellen.