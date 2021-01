Arbeitsmarkt Betriebe sind weniger widerstandsfähig als vor dem ersten Lockdown Nachdem sich die Schweizer Wirtschaft wieder teilweise erholen konnte, hat die zweite Welle diese positive Entwicklung gebremst. Laut dem Arbeitgeberverband sind viele Betriebe am Anschlag.

Die zweite Welle setzt insbesondere dem Gastgewerbe zu. (Symbolbild) Keystone

(agl) Viele Unternehmen haben sich erst gerade vom ersten Lockdown erholt und stehen nun in der zweiten Welle erneut vor «teilweise existenziellen Herausforderungen», wie der Arbeitgeberverband in seinem Beschäftigungsbarometer schreibt. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht zeigt die Situation auf, in der sich die Schweizer Wirtschaft aktuell befindet.

«Viele Betriebe, die nach der ersten Corona-Welle finanziell bereits stark angeschlagen sind, werden erneute Einschränkungen kaum oder nur mit Kosteneinsparungen beim Personal durchstehen können», schreibt der Verband. So schätzten insbesondere das Gastgewerbe und die exportabhängige Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) ihre Geschäftslage im vierten Quartal 2020 als schlecht ein. Deren Beschäftigungsindikator zeigt deutlich nach unten, ebenso im Grosshandel.

Die Härtefallregelung des Bundes seien deshalb für viele Betriebe «geradezu essenziell», heisst es weiter. Sie könnte in stark betroffenen Branchen eine Konkurswelle verhindern, die städtische Hotellerie sei etwa ohne staatliche Hilfen «akut gefährdet». Ebenso zentral ist laut den Arbeitgebern, dass Rahmenbedingungen wie Drittbetreuungsangebote erhalten bleiben. Nur so könne sich die Wirtschaft nach der Krise rasch und ohne Einschränkungen erholen.