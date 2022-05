Arbeitsmarkt Gute Aussichten für Arbeitnehmende: Auch im Gastgewerbe geht es wieder aufwärts In allen Branchen wollen Firmen neue Stellen schaffen. Besonders positiv ist der Trend im Gastgewerbe, wie eine neue Umfrage der ETH Zürich zeigt.

So gute Beschäftigungsaussichten wie noch nie: Im Gastgewerbe ist Personal besonders gesucht. Andrea Tina Stalder

So hoch lag der Beschäftigungsindikator noch nie. Mit 14,8 Punkten erreicht er einen Rekordwert seit Messbeginn im Jahr 1992. Zum Vergleich: Beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 lag er bei -20,9 Punkten. Der Indikator wird vierteljährlich von der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich errechnet. Die Auswertungen für das zweite Quartal basieren auf den Antworten von über 4500 Unternehmen, die im April zu ihren Beschäftigungsplänen und -erwartungen befragt wurden. Am Dienstag hat die KOF die Resultate vorgestellt.

Die befragten Firmen beurteilen demnach den gegenwärtigen Bestand an Beschäftigten als zu tief und möchten die Zahl an Mitarbeitenden in den nächsten drei Monaten erhöhen. Der Indikatorwert deutet für das laufende und kommende Quartal auf ein starkes Beschäftigungswachstum auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hin.

In allen Branchen ist Personal gesucht – besonders im Gastgewerbe

Die positiven Aussichten für Arbeitnehmende sind breit über alle Branchen abgestützt. Besonders erfreulich entwickelt sich der Beschäftigungsindikator im Gastgewerbe. Im ersten Quartal erwarteten die befragten Betriebe noch einen leichten Stellenabbau, in der aktuellen Umfrage schätzte nun eine klare Mehrheit den Personalbestand als zu tief ein. Für die nächsten Monate rechnen sie mit einem Ausbau der Beschäftigung, was zu einem rekordhohen Indikatorwert für das Gastgewerbe führt.

Auch im Bausektor, der Projektierung, im Grosshandel sowie bei den Banken und Versicherungen sind die Beschäftigungsaussichten gemäss Umfragen der Konjunkturforschungsstelle weiterhin sehr positiv. Obwohl der Indikator im Verarbeitenden Gewerbe etwas gesunken ist, liegt er weiter auf vergleichsweise hohem Niveau. (aka)