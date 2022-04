Arbeitsplätze Standortförderung: Letztes Jahr zogen 282 Firmen neu in die Schweiz 2021 haben sich wieder mehr ausländische Unternehmen mit Hilfe der Standortförderung von Bund und Kantonen in der Schweiz niedergelassen. Sie schaffen fast 1400 Arbeitsplätze.

Bund und Kantone ziehen eine positive Zwischenbilanz, was die Standortpromotion betrifft. (Symbolbild) Keystone

Letzes Jahr haben sich mit Hilfe der kantonalen und nationalen Standortpromotionsstellen 282 internationale Unternehmen in der Schweiz niedergelassen. Dies gab die Konferenz der Kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) am Mittwoch bekannt. Im ersten Coronajahr 2020 waren es 92 Firmen weniger. Auch bei den geschaffenen Arbeitsplätzen gab es 2021 ein deutliches Plus von 20 Prozent. Insgesamt schafften die neu angesiedelten Firmen hierzulande 1396 Arbeitsplätze.

Wie bereits in den Vorjahren kommen die meisten Firmen aus den Branchen Life Sciences (Pharma, Biotech, Medtech) und Informations- und Kommunikationstechnologie. Insgesamt habe sich die Strategie zur Standortpromotion 2020 bis 2023 bisher bewährt, schreibt die VDK weiter. Sie weist aber auch darauf hin, dass die Zahlen aufgrund von Umweltfaktoren erheblichen Schwankungen ausgesetzt seien. Nicht in den Zahlen enthalten sind jene Unternehmen, die sich ohne Begleitung durch die öffentliche Hand in der Schweiz niedergelassen haben. (agl)