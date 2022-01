Auftrag Stadler liefert bis zu 504 Tram-Trains nach Deutschland und Österreich Grösster Auftrag der Stadler-Rail-Geschichte: Der Hersteller von Schienenfahrzeugen kann bis zu 504 Tram-Trains an ein deutsch-österreichisches Projektkonsortium liefern. Das Auftragsvolumen: bis zu 4 Milliarden Euro.

Stadler Rail hat den grössten Auftrag der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. (Archivbild) Keystone

Stadler habe den Zuschlag für den grössten Auftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Gesamtvolumen von bis zu vier Milliarden Euro erhalten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen kann bis zu 504 Tram-Trains an sechs Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Österreich ausliefern. Diese hatten den Auftrag im Rahmen des «VDV-Tram-Train» international ausgeschrieben.

Der Rahmenvertrag umfasse neben der Fahrzeugherstellung auch einen auf bis zu 32 Jahre angelegten Instandhaltungsvertrag, wie es weiter heisst. Die im Rahmenvertrag festgeschriebene Bestellmenge beträgt 246 Fahrzeuge vom Typ «Citylink» mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro. Ausserdem können die Verkehrsunternehmen bis zu 258 weitere Fahrzeuge nachbestellen. Die ersten vier Fahrzeuge werden 2024 an die Saarbahn geliefert.

«Wir sind stolz darauf, mit unserem bewährten Fahrzeugkonzept diese internationale Ausschreibung gewonnen zu haben», wird Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident und Group CEO a.i. von Stadler, in der Mitteilung zitiert. (abi)