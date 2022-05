Augenheilkunde Alcon kann Wachstumskurs fortsetzen Der weltweit tätige Augenheilkundekonzern Alcon kann an sein positives Jahresergebnis anknüpfen und auch im ersten Quartal des Jahres einen Wachstum vorweisen. So sind sowohl Umsatz als auch Gewinn gestiegen.

Von Januar bis März 2022 erzielte Alcon einen Umsatz von gut 2,2 Milliarden US-Dollar. (Symbolbild) Keystone

In den ersten drei Monaten des Jahres hat Alcon einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erzielt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem Plus von 14 Prozent, wie der weltweit tätige Schweizer Augenheilkundekonzern am Dienstagabend mitteilte.

CEO David Endicott zeigt sich zufrieden über das Ergebnis des ersten Quartals: «Wir hatten einen starken Start ins Jahr und unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen die anhaltende Stärke unseres innovativen Produktportfolios und der kommerziellen Umsetzung», zitiert die Mitteilung den Konzernchef. Damit kann die ehemalige Novartis-Tochter an ihr positives Jahresergebnis anknüpfen. Im Februar teilte Alcon mit, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 8,22 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat, was einer Zunahme um rund 20 Prozent entspricht.

Nun erhöht der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr. Alcon erwartet zwar weiterhin einen Umsatz von 8,7 bis 8,9 Milliarden Dollar, geht aber neu von einem Nettoumsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 9 bis 11 Prozent statt wie bisher von 7 bis 9 Prozent aus. (dpo)