Ausbildung Mehrheit der Lehrstellen ist besetzt – es finden sich aber noch freie Plätze Der Lehrstellenmarkt trotzt weiterhin der Coronakrise. Ein Grossteil der Stellen ist in diesem Jahr bereits besetzt. Bewerbungen sind aber weiter möglich.

Der Lehrstellenmarkt zeigt sich auch Ende Juli 2021 stabil. (Symbolbild) Keystone

Per Ende Juli sind in der Schweiz knapp 68'000 Lehrverträge abgeschlossen worden. Dies entspricht rund 86 Prozent der insgesamt abgeschlossenen Lehrverträge 2020. Verglichen mit dem Vorjahresmonat wurden gar 800 Lehrverträge zusätzlich abgeschlossen, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI am Dienstag mitteilt.

Auf dem offiziellen Lehrstellennachweis der Kantone waren knapp 11'000 offene Lehrstellen für den Lehrbeginn 2021 ausgeschrieben. In den kommenden Wochen können also weiterhin Lehrverträge abgeschlossen werden. Insgesamt zeige sich die Situation auf dem Lehrstellenmarkt zufriedenstellend, schreibt das SBFI. (dpo)