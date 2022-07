Ausbildung «Menschen statt Noten»: Swisscom schaut bei Lehrstellen nicht mehr auf Zeugnis Videointerview und Praxistag statt Motivationsschreiben und Schulzeugnis: Die Swisscom geht bei der Vergabe von Lehrstellen neue Wege – zumindest testweise. Ein Grund ist die Flut an Bewerbungen.

Wer eine Lehrstelle bei der Swisscom ergattern möchte, muss sich auch in der Praxis beweisen. (Symbolbild) Keystone

Wer sich für eine Stelle bewirbt, kennt das Prozedere zur Genüge: Motivationsschreiben verfassen, Lebenslauf auf Vordermann bringen sowie Arbeits- und Ausbildungszeugnisse aufbereiten. Das erste Bewerbungsdossier stellen viele zum ersten Mal zusammen, wenn sie eine Lehrstelle suchen. Eine grosse Bedeutung kommt dabei dem Schulzeugnis zu: Sind die Noten nicht gut, ist damit auch in der Regel die Chance auf eine Einladung zum Gespräch dahin.

Bei der Swisscom gehört das ab August teilweise der Vergangenheit ab. Der Telekomkonzern geht bei der Rekrutierung von Lernenden neue Wege. In der Deutschschweiz testet er in den nächsten zwei Jahren ein neues Modell, das einer Revolution gleichkommt.

«Menschen statt Noten»

Der neue Bewerbungsprozess hört sich verlockend an: Wer sich für eine Lehrstelle bewirbt, muss kein Bewerbungsdossier mehr einreichen. Damit fällt das obligate Motivationsschreiben weg. Nicht mehr sehen möchte die Swisscom auch das Schulzeugnis. Die Devise lautet «Menschen statt Noten».

«Das Ziel ist, den Menschen ins Zentrum zu stellen und nicht Dossiers zu analysieren», sagt Marc Marthaler, Leiter Berufsbildung bei der Swisscom, in einem Video auf Linkedin. Über das Pilotprojekt hatte zuerst «20 Minuten» berichtet. Die Idee: Der Konzern möchte noch besser die passenden Lernenden finden.

Marthaler verweist auf die rund 8000 Bewerbungen, welche die Swisscom auf 250 ausgeschriebene Lehrstellen jeweils erhält. Immer häufiger stelle sich die Frage, wer von diesen Menschen am besten zum Ausbildungsmodell von Swisscom passe. Seien es jene mit den besten Noten? Oder mit dem besten Dossier?

Noten sind wenig aussagekräftig

Klar ist für die Swisscom: Das Schulzeugnis ist kein verlässlicher Gradmesser, um einen Lehrling mit viel Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu finden. Noten liessen sich nur schwer vergleichen, begründet das Unternehmen seinen Entscheid. Je nach Kanton, Gemeinde, Schule und Lehrperson sei die Ausgangslage unterschiedlich.

Wie bewerben sich Schülerinnen und Schüler also in Zukunft für eine Lehrstelle? Interessenten geben ihre Kontaktdaten an und erhalten dann einen Link für ein Videointerview. Zwei Personen schauen sich das Video an und entscheiden, wer eine Runde weiterkommt.

Nächste Station ist ein halbtägiger Rekrutierungstag. Dort müssen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben bearbeiten. So gibt es ein Einzelgespräch, eine Aufgabe im Team oder eine entlang des gewählten Lehrberufs. «Anstatt theoretische Dossiers anzuschauen, lernen wir die jungen Menschen in unterschiedlichen, praxisnahen Kontexten kennen», sagt der Bildungsverantwortliche Marthaler. So möchte Swisscom verhindern, dass «spannende junge Menschen» zwischen Stuhl und Bank fallen.