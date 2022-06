Ausbildungsobligatorium Tessin schaut bei 1510 jungen Erwachsenen genauer hin – und behält 116 an der kurzen Leine Die neue, enge Begleitung von Jugendlichen bis 18 Jahren, die aus dem Ausbildungsprozess fallen, trägt erste Früchte. Doch vorab eine Gruppe junger Erwachsener bereitet dem Tessin Sorgen.

Seit bald einem Jahr gilt im Tessin ein Ausbildungsobligatorium bis 18 Jahre. Nun zieht der Kanton eine erste Bilanz. (Symbolbild) Keystone

Seit diesem Schuljahr gilt im Tessin für Jugendliche bis 18 Jahren ein Ausbildungsobligatorium. Der Südschweizer Kanton will damit junge Menschen, die nach der Schule vom Ausbildungsweg abkommen, wieder ins Berufsleben integrieren. Und zwar egal, ob sie eine Lehre oder weiterführende Schule abbrechen oder gar nicht erst damit beginnen. Als erster Kanton hat 2018 Genf eine Ausbildungspflicht eingeführt.

Nach bald einem Jahr zieht das Tessin erstmals Bilanz. Demnach sind bislang 1510 Jugendliche abgeklärt worden, weil ihre Namen in keinem kantonalen Bildungsangebot mehr auftauchten. Weitere Recherchen ergaben, dass 1067 dieser jungen Erwachsenen eine Ausbildung begonnen hatten – an einer Privatschule, in einem anderen Kanton oder im Ausland. 253 junge Erwachsene absolvieren ein Praktikum oder einen Sprachkurs.

Tessin und Genf wissen als einzige Kantone Bescheid

Bei 143 Jugendlichen ist der Kanton schliesslich aktiv geworden. «Diese Zahlen entsprechen ungefähr unseren Erwartungen», sagt Erziehungsdirektor Manuele Bertoli (SP) gegenüber CH Media. Für bislang 16 konnten die Behörden Lösungen finden. Die restlichen behält der Kanton an der kurzen Leine. «Das ist eine Investition», sagt Bertoli mit Blick auf die geschätzten Kosten von 360'000 Franken jährlich. «Es geht darum, so früh wie möglich zu verhindern, dass junge Menschen durch die Maschen des Ausbildungssystem fallen.»

Das war denn auch der Hauptgrund, weshalb das Kantonsparlament das Ausbildungsobligatorium vor bald vier Jahren auf Antrag der Kommunistischen Partei beschlossen hat. Nebst Genf ist das Tessin damit der einzige Kanton, der nun effektiv Bescheid weiss über den Ausbildungsstand seiner jungen Erwachsenen. Alle Aussagen dazu des Bundesamtes für Statistik beruhten auf hochgerechneten Umfragewerten, heisst es auf Anfrage von CH Media.

Wer ganze Schule durchläuft, bereitet kaum Sorgen

Manuele Bertoli bestätigt im Übrigen, dass sich gemäss ersten Erfahrungen der Handlungsbedarf vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigt, die das Schulsystem nicht oder nur teilweise in der Schweiz durchlaufen haben. Eher selten seien Problemfälle mit gebürtigen jungen Schweizerinnen und Schweizern oder vollständig hier aufgewachsenen ausländischen Jugendlichen.

Die für die Umsetzung des Ausbildungsobligatoriums zuständige Amtsstelle GO95 verdankt ihren Namen übrigens dem bereits 2006 beschlossenen sogenannten 95-Prozent-Ziel von Bund und Kantonen: 95 Prozent aller 25-Jährigen sollen demnach über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen. Wie das Ziel erreicht wird, bleibt jedoch wie meist im Bildungsbereich den Kantonen überlassen.