Aussenhandel Die USA haben Deutschland als wichtigsten Exportmarkt verdrängt In den letzten 20 Jahren haben sich die Exporte in die USA verdreifacht. 2021 beliefen sie sich auf 47 Milliarden Franken. Damit sind die USA neu noch vor Deutschland wichtigster Absatzmarkt für die Schweiz.

Novartis-Hauptquartier in Basel: Treiber des US-Export-Booms ist die Chemie- und Pharmaindustrie. Keystone

Zum ersten Mal seit 70 Jahren heisst der wichtigste Exportmarkt der Schweiz nicht mehr Deutschland, sondern USA. Mit Exporten im Wert von 47 Milliarden Franken wurde 2021 ein Höchststand erreicht, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mit. Dieser ist das Ergebnis eines lange anhaltenden Trends: Seit 2001 haben sich die Exporte in die USA verdreifacht und sind damit deutlich stärker angestiegen als jene in die EU-Länder Deutschland und Italien, die nun die Plätze zwei und drei belegen.

Laut BAZG nahmen die Ausfuhren in die USA seit 2001 jährlich um durchschnittlich 6,3 Prozent zu. Jene nach Deutschland wuchsen dagegen nur um 2,1 Prozent pro Jahr, jene nach Italien um zwei Prozent. Treiber dieser Entwicklung ist die Pharmaindustrie. Deren Exporte stiegen von 4,3 auf 30,1 Milliarden Franken. Damit wurde ihr Anteil an den USA-Ausfuhren auf 64 Prozent verdoppelt.

Uhrenindustrie exportiert mehr, verliert aber an Bedeutung

An Bedeutung verloren hat dagegen die Maschinenindustrie. Ihr Anteil am Export sank in den letzten 20 Jahren von 28 auf acht Prozent. Eine Ausnahme bilden die Exporte von Präzisionsinstrumenten, die ein Wachstum von 5,9 Prozent aufwiesen. Auch in diesem Bereich wuchsen die Exporte in die USA doppelt so kräftig wie jene in die anderen Länder.

Das stärkste jährliche Wachstum verzeichnete mit jährlich 11,5 Prozent die Nahrungs- und Genussmittelbranche, die jedoch nur einen kleinen Anteil an den Gesamtexporten ausmacht. Die Uhrenexporte verdoppelten sich auf 3,1 Milliarden Franken, im gleichen Zeitraum halbierte sich jedoch ihr Anteil am gesamten Exportvolumen.