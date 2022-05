Auto Schweiz Albert Rösti wird neuer Präsident der Schweizer Autoimporteure Albert Rösti ist neuer Präsident der Schweizer Autoimporteure. Der Berner SVP-Nationalrat übernimmt die Spitze von Auto Schweiz von François Launaz.

SVP-Nationalrat Albert Rösti übernimmt das Präsidium von Auto Schweiz von François Launaz (l.). Dieser ist neuer Ehrenpräsident er Autoimporteure. HO

Wie die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure am Dienstag mitteilte, ist Rösti gleichentags in Horgen von der Generalversammlung einstimmig an die Verbandsspitze gewählt worden. Der 54-Jährige habe den Mitgliedern des Verbands dabei seinen «uneingeschränkten Einsatz» zugesichert. Es erfülle ihn «mit grossem Stolz und Dankbarkeit», zum Erfolg dieser «hochinnovativen Branche» beitragen zu dürfen, wird Rösti in der Mitteilung zitiert. Der scheidende Präsident von Auto Schweiz, François Launaz, wurde nach acht Jahren an der Verbandsspitze zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Auto Schweiz sind laut eigenen Angaben 35 Unternehmen angeschlossen, die Personenwagen und Nutzfahrzeuge in die Schweiz einführen. Laut dem Register der Interessenbindungen des Parlaments steht der neue Auto-Schweiz-Präsident unter anderem auch an der Spitze von Swissoil, dem Dachverband der Brennstoffhändler in der Schweiz. Zudem sitzt Rösti im Beirat des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands (Astag). (sat)