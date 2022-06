Autovermietung Mobility erhält Konkurrenz an Bahnhöfen: SBB spannt neu mit Enterprise zusammen Nach einer Testphase gehen die SBB und der Autovermieter Enterprise Schweiz eine Partnerschaft ein. Dessen Autoflotte soll nun erweitert werden. Der Platzhirsch Mobility sieht derweil der Konkurrenz gelassen entgegen.

Enterprise unterhält aktuell schweizweit rund 150 Fahrzeuge und will seine Flotte weiter ausbauen. HO

Künftig dürften neben den roten Autos von Mobility an den Schweizer Bahnhöfen auch vermehrt diejenigen von Enterprise zu sehen sein: Der Autovermieter kündigte am Dienstag eine Partnerschaft mit der SBB ein. Dem Beschluss ging eine einjährige Testphase voran, bei der Enterprise sein «neuartiges Mietmodell» an verschiedenen Bahnhöfen «erfolgreich getestet» habe, heisst es in der Mitteilung.

Gemäss dem Mietkonzept namens «Enterprise Go» sollen Kundinnen und Kunden ihr Mietauto selbstständig beziehen können. Nachdem sie sich auf einer dazugehörigen App registriert haben, können sie ein Fahrzeugen Mieten und dieses vor Ort mit dem Handy entriegeln.

Die Bundesbahnen sind überzeugt, dass die neue Partnerschaft den öffentlichen Verkehr stärke. «Enterprise Go stellt für unsere Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert dar und entspricht aufgrund seiner Flexibilität den individuellen Bedürfnissen der modernen Mobilität», lässt sich Peter Frey, Projektleiter Carsharing bei der SBB, zitieren.

Die «perfekte Ergänzung» zu Mobility

Auch Enterprise blickt optimistisch in die Zukunft. Und preist dabei das eigene Konzept als «perfekte Ergänzung zum Angebot des langjährigen SBB Partners Mobility» an, wie die Mitteilung Thierry Gavoille, Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetic Motion zitiert. Das Unternehmen mit Sitz in Kloten (ZH) hält in der Schweiz die Lizenz für die Marke Enterprise.

Während das Mobility-Angebot für Kurzzeitmieten zum Tragen komme, beteuert Gavoille, dass es sich ab einer Tagesmiete hingegen lohne «auf Enterprise Go zu setzen». Derzeit unterhält Enterprise schweizweit rund 150 Mietfahrzeuge unter seinem Mietmodell. Weil die Nachfrage ansteigt, will das Unternehmen nun laut eigenen Angaben seine Flotte weiter ausbauen.

Mobility: Konkurrenz «belebt» den Markt

Mobility, der bisherige Hauptpartner der SBB, räumt ein, dass mit dem Auftreten von Enterprise eine Konkurrenzsituation «nicht von der Hand zu weisen» sei, wie ein Sprecher auf Anfrage von CH Media schreibt. Selbst wenn Enterprise Go ein Car-Rental Service sei und das Modell von Mobility auf Carsharing basiere, gebe es durchaus «Überschneidungen».

Grundsätzlich ist aber Mobility der Ansicht, dass Konkurrenz den Markt «belebt». Die Gelassenheit lässt sich wohl auch damit erklären, dass das Unternehmen laut eigenen Angaben rund 1060 Fahrzeuge an über 400 Bahnhöfen anbietet im Gegensatz zu den aktuell rund 150 Autos von Enterprise.

Ob Kunden bei Tagesmieten mit dem Angebot von Enterprise günstiger weg kommen, wie Enterprise zwischen den Zeilen behauptet, lässt Mobility nicht so stehen. Mobility biete verschiedene Abo-Modelle, vom Click and Drive bis zur Genossenschafts-Mitgliedschaft. «Ein Direktvergleich ist deshalb schwierig», so der Sprecher. «Klar ist, dass Mobility vor allem attraktiv ist für die Nutzung von weniger als vier bis fünf Tagen.» Zudem biete das Unternehmen mit dem sogenannten Best-Price-Modell ein «interessantes Angebot für längere Fahrten selbst über mehrere Tage».