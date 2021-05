Massenentlassung

Das Worst-Case-Szenario werde nun Realität, kommentiert der VPOD Luftverkehr den Stellenabbau der Swiss in einer Mitteilung. Der Swiss CEO «schwinge ohne Not den Sparhammer», so die Gewerkschaft. Dank Kurzarbeit bestehe derzeit kein dringender Handlungsbedarf. Und sollte sich die Situation in der Luftfahrt bald wieder verbessern, wäre es nicht nur ein «sozialer», sondern auch ein «strategischer Fehler». Auch die Bodenpersonal-Gewerkschaft SEV-GATA kritisiert den Stellenabbau. Sie spricht von einem «Schuss ins Knie». Die Swiss riskiere damit einen Mangel an Fachkräften im Wiederaufschwung und «vernachlässigt ihre soziale Verantwortung für die Mitarbeitenden».