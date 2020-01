Baarer Partners Group wird in den USA verklagt Der Baarer Vermögensverwalter muss sich gegen den Vorwurf wehren, vertrauliche Informationen eines US-Güterzugunternehmens zum eigenen Vorteil ausgenutzt zu haben.

(sda/awp) Partners Group sieht sich in den USA mit einer Klage konfrontiert. Das US-Güterzugunternehmen Midrail wirft dem Vermögensverwalter aus Baar den Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung vor.

Partners Group habe behauptet, eine gemeinsame Investition mit Midrail in Patriot Rail in Betracht zu ziehen, heisst es in einer von Midrail am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Deshalb habe Midrail mit dem Vermögensverwalter eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen und ihm sensible Geschäftsinformationen zur Verfügung gestellt. Doch Partners Group habe die Informationen genutzt, um im Bieterrennen Midrail zu konkurrenzieren.

Midrail erhielt schliesslich gemeinsam mit einem weiteren Finanzinvestor den Zuschlag für Patriot Rail und übernahm das Unternehmen im August 2019. Man habe aber über 100 Millionen mehr geboten als ursprünglich geplant, teilte Midrail mit. Dafür macht das Güterzugunternehmen Partners Group verantwortlich.

Laut Partners Group ist die Klage unbegründet. Man werde sich mit aller Kraft gegen die Behauptungen wehren, hiess es beim Vermögensverwalter auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.