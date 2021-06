Tiefkühl- und Backwaren Nach turbulentem Jahr: Aryzta kehrt zurück auf die Wachstumsstrasse Der Schweizer Tiefkühlprodukte- und Backwarenkonzern Aryzta kann nach einem bewegten Jahr im dritten Quartal seines Geschäftsjahres wieder ein Wachstum vorweisen.

Aryzta meldete für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres wieder ein Wachstum. (Symbolbild) Keystone

Demnach verzeichnete Aryzta von Februar bis April für die fortgeführten Geschäfte einen Umsatz von 361,4 Millionen Euro. Dies entspreche einem organischen Plus von 2,6 Prozent, wie Konzern mit Sitz in Schlieren am Dienstag mitteilt. Mit Blick auf den Gruppenumsatz von 621,9 Millionen Euro betrage das organische Wachstum gar 6,2 Prozent, heisst es weiter. Zahlen zum Gewinn veröffentlichte Aryzta zum dritten Quartal nicht.



Weiter teilte Aryzta mit, dass Martin Huber per Anfang August die Aufgabe des Finanzchefs in dem an der Börse kotierten Konzern übernehmen wird. Der 51-Jährige war zuletzt Finanzchef bei Nespresso.

Aryzta hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Bereits vor der Pandemie schrieb der Tiefkühlprodukte- und Backwarenkonzern Verluste. Daraufhin übernahm eine Aktionärsgruppe um die Beteiligungsgesellschaft Veraison das Zepter und wechselte die Führungsspitze aus. Neuer Präsident ist seit September 2020 Ex-Hiestand-Chef Urs Jordi. (dpo)