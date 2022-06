Bahnverkehr Für Deutschland-Ausbau: SBB bestellt Hochgeschwindigkeitszüge bei Stadler Zugreisen nach Deutschland sind stark gefragt. Deshalb braucht die SBB mehr Hochgeschwindigkeitszüge: Bei Stadler hat sie sieben Züge für 250 Millionen Franken bestellt.

Die sieben neuen Giruno-Züge von Stadler Rail kosten 250 Millionen Franken. Stadler

Ab 2026 will die SBB das Angebot nach Deutschland ausbauen. Es soll mehr direkte Verbindungen via Basel zu verschiedenen Destinationen in Deutschland geben. Doch dafür braucht es schnelleres Rollmaterial: Auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken der Deutschen Bahn (DB) müssen die Züge mit 250 Kilometer pro Stunde fahren können. Deshalb bestellt die SBB bei Stadler sieben weitere Giruno-Züge für rund 250 Millionen Franken, wie sowohl die SBB als auch Stadler am Mittwochnachmittag mitteilen.

29 Giruno-Züge sind bereits für die SBB im Einsatz: Sie verkehren heute zwischen Basel und Zürich bis nach Lugano und Mailand sowie nach Genua, Bologna und Venedig. (aka)