Banken CEO der Bank Cler verlässt das Unternehmen Die Chefin der Bank Cler, Mariateresa Vacalli, soll Verwaltungsrätin bei der Post werden. Sie hat sich daher entschieden, die Bank im Mai zu verlassen.

Wechsel an der Spitze der Bank Cler: CEO Mariateresa Vacalli soll neu Verwaltungsrätin bei der Post werden. Keystone

Mariateresa Vacalli wird die Bank Cler spätestens per 3. Mai verlassen, wie es in einer Mitteilung von Mittwochabend heisst. Als CEO der Bank Cler war sie auch Beisitzerin in der Konzernleitung der Basler Kantonalbank (BKB), welche die Mehrheit an der Bank Cler hält. Vacalli wurde von der Post als Verwaltungsratsmitglied nominiert.

Der Konzern BKB bedauert laut Mitteilung den Entscheid der abtretenden Chefin und wünscht ihr viel Erfolg für ihre Zukunft. Mariateresa Vacalli hat im September 2019 die Leitung der Bank Cler übernommen. Seitdem haben sie die erfolgreiche Entwicklung der Bank in den letzten Jahren massgeblich geprägt, heisst es weiter. (dpo)