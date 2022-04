Banken US-Behörden sprechen von jahrelangem «kriminellem Fehlverhalten»: Weshalb der Credit Suisse erneut Ungemach droht Das US-Pensionskassengeschäft der Credit Suisse ist in Gefahr. Aktuell prüfen die Behörden, ob die Grossbank in diesem Bereich weiter Geschäfte machen darf. Sie sprechen von jahrelangem, kriminellen Fehlverhalten.

In den Vereinigten Staaten steht das Pensionskassengeschäft der CS auf dem Prüfstand. (Archiv) Keystone

Die Credit Suisse (CS) kommt aus der Negativspirale nicht raus. Vor gut einem Monat gab die Bank bekannt, dass sie auf den Bermudas einen Gerichtsprozess verloren hat. In diesem Zusammenhang erwartet sie eine Busse von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Schliesslich verkündete die CS am Mittwoch, dass sie für das erste Quartal 2022 rote Zahlen erwartet – wegen Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten.

Nun ziehen weitere dunkle Wolken am Horizont der Grossbank auf, diesmal aus den USA. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag zuerst berichtete, überprüfen derzeit die US-Behörden, ob die Credit Suisse ihr Geschäft mit Pensionskassen weiterführen darf. Konkret stellt das Arbeitsministerium den Status der CS als sogenannte qualifizierte professionelle Vermögensverwalterin (QPAM) in Frage.

«Systematisches kriminelles Fehlverhalten»

Zwar habe die Behörde den entsprechenden Status der Bank um ein Jahr verlängert, aber es prüfe weiterhin deren Berechtigung. Im Amtsblatt der US-Bundesregierung erläutert das Arbeitsministerium, dass die «Verurteilungen und andere mutmassliche kriminelle Verfehlungen» im Zusammenhang mit der CS ein «schwerwiegendes, jahrelanges, systematisches kriminelles Fehlverhalten» darstellen. Dies werfe «grundsätzliche Fragen darüber auf, ob die mit der Credit Suisse verbundenen QPAMs über genügende Integrität verfügen», heisst es weiter.

2014 hatte die CS eingeräumt, dass sie US-Bürgern bei der Steuerhinterziehung geholfen hat. Daraufhin musste die Grossbank eine Strafe von 2,6 Milliarden Dollar zahlen und beim Arbeitsministerium einen Antrag einreichen, um weiterhin US-Pensionsfonds verwalten zu können. Der CS wurde eine einjährige Verlängerung gewährt, gefolgt von einer Ausnahmegenehmigung für weitere fünf Jahre.

Die Credit Suisse hat sich bislang nicht zur jüngsten Prüfung der US-Behörden geäussert. Eine Anfrage von CH Media ist hängig.