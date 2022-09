Banken Credit Suisse will den Rotstift ansetzen: Offenbar Tausende Jobs in Gefahr Die Credit Suisse verbuchte zuletzt einen hohen Verlust. Daraufhin nahm CEO Thomas Gottstein den Hut. Nun will die Grossbank dem Vernehmen nach Tausende Stellen im Zuge der Umstrukturierung streichen.

Die Credit Suisse hat Medienberichte zu möglichen Abbauplänen nicht kommentiert. Keystone

Die Credit Suisse (CS) kommt nicht zur Ruhe. CEO Thomas Gottstein musste Ende Juli zurücktreten, nachdem die Grossbank fürs zweite Quartal einen Vorsteuerverlust von 1,2 Milliarden Franken vermeldete. Wenig später wechselte die Bank zwei Geschäftsleitungsmitglieder aus. Und nun will die CS offenbar den Rotstift ansetzen und Tausende Stellen abbauen.

Die Rede ist dabei von über 3000 Stellen, wie der «Blick» am Donnerstag unter Berufung auf Insider berichtet. Jeder fünfte Angestellte in der Schweiz könnte von der Sparmassnahme betroffen sein. Das deutsche «Handelsblatt» berichtet gar von 4000 Jobs, die wegfallen sollen, ein Grossteil davon in Zürich. Der Abbau sei dabei eine Folge der Umstrukturierung, den die Bank im Sommer angekündigt hatte.

Auf Anfrage wollte die CS die Medienberichte nicht kommentieren. «Wir haben bereits gesagt, dass wir detaillierte Informationen zu den Fortschritten unserer umfassenden Strategieüberprüfung zusammen mit den Drittquartalszahlen kommunizieren werden», schreibt eine Sprecherin. «Jegliche Berichterstattung über mögliche Ergebnisse davor ist rein spekulativer Natur.» (dpo)