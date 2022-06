Banken Graubündner Kantonalbank kauft Mehrheit an Investor Martin Ebners BZ Bank Der Financier Martin Ebner veräussert die Mehrheit seiner BZ Bank. Die Graubündner Kantonalbank übernimmt die Mehrheit des Finanzinstituts und will damit ihr Anlagegeschäft ausbauen.

Der Investor Martin Ebner ist unter anderem Eigentümer der Fluggesellschaft Helvetic Airways. Keystone

Die BZ Bank wechselt ihren Besitzer: Neu erwirbt die Graubündner Kantonalbank (GKB) 70 Prozent der BZ Bank, wie sie am Montag mitteilt. Zuvor war die BZ Bank vollständig im Besitz des Investors Martin Ebner und seiner Frau Rosmarie. Mit der Mehrheitsbeteiligung wolle die GKB ihr Anlagegeschäft ausbauen und die Expertise in diesem Bereich erweitern.

Die GKB finanziert den Zukauf laut Mitteilung aus Eigenmitteln. Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung soll die Transaktion am 1. Juli über die Bühne gehen. Zum konkreten Preis machte die Bank keine näheren Angaben. Das Kundenvermögen der GKB steigere sich mit dem Zukauf auf über 50 Milliarden Franken.

Peter Fanconi, Präsident des Bankrates der GKB, will mit der Übernahme die Ertragslage breiter abstützen. «Dies sichert künftige Ausschüttungen an unsere Eigentümer und trägt zur Unterstützung des Kantons Graubünden bei», zitiert ihn die Mitteilung. Auch Martin Ebner blickt der Zusammenarbeit mit der Graubündner Kantonalbank positiv entgegen: «Ich bin überzeugt, mit der GKB die ideale Partnerin für die weitere erfolgreiche Entwicklung der BZ Bank gefunden zu haben.» Die Graubündner Kantonalbank sichere der BZ Bank die Positionierung der eigenständigen Marke BZ Bank im Sinne ihrer langjährigen Kundinnen und Kunden und der Mitarbeitenden

Ein gewiefter Investor

Martin Ebner gründete 1985 die BZ Bank, der er bis 2000 als CEO vorstand. Der 77-jährige Investor hatte vor allem in den 1990er Jahren den Dauerschreck für Topmanager von Schweizer Grosskonzernen gegeben. Er war auch Verwaltungsratsmitglied bei diversen Konzernen wie der ABB und Lonza.

Aufsehen erregte der Investor zudem durch seine jahrelangen Kritik an der UBS, die er prononciert an den Generalversammlungen der Grossbank vortrug. 2006 übernahm der Financier über seine Beteiligungsgesellschaft Patinex-Holding die die Schweizer Fluggesellschaft Helvetic Airways. Anfang Jahr verkaufte Ebner zudem seinen Anteil von 20 Prozent am Pharmaunternehmen Vifor mit Sitz in St.Gallen. Der Deal mit dem australischen Biotechkonzern CSL soll dem Investor gemäss Medienberichten über 1 Milliarde Franken in die Kassen gespült haben. (dpo)