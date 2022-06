Banken Nach Entscheid der SNB: Valiant wechselt vom Negativzins zum Nullzins Die Zinswende kommt auch bei den Banken an. Bereits wenige Tage nach dem Entscheid der Nationalbank ziehen erste Banken die Konsequenzen und schaffen die Negativzinsen ab.

Bei den Valiant-Bank müssen Sparer nicht mehr fürs Gelddeponieren bezahlen. Keystone

Zahlreiche Banken haben nach dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins von -0,75 Prozent auf -0,25 Prozent anzuheben, entschieden, ihre Negativzinsen ebenfalls um einen halben Prozentpunkt zu korrigieren. Nun heisst es am Mittwoch bei Valiant gar, die Bank «schaffe die Negativzinsen ab». Das gab es zuvor bereits bei der Familienbank Vontobel. Auch dort hiess es, auf Frankeneinlagen von Privatkunden werde der Negativzins «eliminiert». Die neuen Nullzinsen gelten ab dem 1. Juli.

Wie Valiant-CEO Ewald Burgerner in einem Interview auf der Firmenwebseite sagt, sei «mit dem vollzogenen Zinsschritt der SNB eine Weiterverrechnung von Negativzinsen an Privat- und Firmenkunden bei uns nicht mehr opportun». Es sei eine Frage der Zeit, «per wann Negativzinsen der Vergangenheit angehören.» Für Sparer bedeutet der Schritt, dass nun nicht mehr fürs Geldlagern bei der Bank bezahlt werden muss. Pluszinsen gibt es auf Sparkonti bei Valiant allerdings auch weiter nicht. «Sofern die SNB weitere Zinsschritte unternimmt und den Leitzins wesentlich ins Plus erhöht, werden wir die Situation überprüfen», so Burgener. (mg)