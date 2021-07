Banken Quartalsgewinn sinkt deutlich: Credit Suisse spürt Archegos-Debakel weiterhin Die Grossbank Credit Suisse leidet weiter unter den Auswirkungen des Hedgefonds-Debakels: Zwar erzielt die CS einen Quartalsgewinn von 253 Millionen Franken. Dieser fällt im Vergleich zum Vorjahr aber um 78 Prozent tiefer aus.

Das Archegos-Debakel belastet die Credit Suisse mit weiteren 594 Millionen Franken. Keystone

So verzeichnet die Bank einen zusätzlichen Verlust in Verbindung mit Archegos von 594 Millionen Franken, wie die CS am Donnerstag mitteilte. Der Verlust in Zusammenhang mit dem US-Hedgefonds beläuft sich damit auf insgesamt 5 Milliarden Franken. Der Nettoertrag der Bank fiel mit 5,1 Milliarden Franken um 18 Prozent tiefer aus in der gleichen Vorjahresperiode.

«Die Credit Suisse hat im zweiten Quartal 2021 solide zugrunde liegende Ergebnisse und starke Kapitalquoten verzeichnet, da sich unsere entschiedenen Massnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Archegos- und der SupplyChain-Finance-Funds-Angelegenheit positiv auswirken», wird CS-Chef Thomas Gottstein in der Mitteilung zitiert. Die CS habe ihre risikogewichteten Aktiven und die Leverage-Risikoposition deutlich reduziert sowie das Risikoprofil des Prime-Services-Geschäfts in der Investment Bank verbessert.

Harziger Start ins Jahr

Die Credit Suisse hat einen harzigen Start ins Jahr hingelegt und war im ersten Quartal 2021 in die roten Zahlen gerutscht. Schuld daran war unter anderem das Debakel um den US-Hedgefonds Archegos. Das hatte auch personelle Konsequenzen. Dazu kam der Kollaps des britisch-australischen Lieferketten-Finanzierers Greensill, der Insolvenz anmeldete.

Das zweite Quartal 2020 schloss die Bank damals mit «dem besten Zweitquartalsresultat seit zehn Jahren» ab. Der Reingewinn stieg im Zeitraum von April bis Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken. (abi)

