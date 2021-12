Banken Trotz Verlangsamung: Credit Suisse plant bald weitere Greensill-Auszahlung Bei der Auflösung der Lieferketten-Fonds des Finanzkonzerns Greensill können die Anleger noch im Dezember auf eine weitere Auszahlung durch die Schweizer Grossbank Credit Suisse zählen.

Erst Archegos, dann Greensill: Im zweiten Pleite-Fall will die Credit Suisse bald weitere Auszahlungen an Anleger auslösen. Keystone

Ein genaues Datum dieser sechsten Auszahlungstranche will die CS zu gegebener Zeit mitteilen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Die Credit Suisse gibt die gesamte Summe der bisher zurückerhaltenen Fondsgelder mit rund 7,1 Milliarden Dollar an. Das entspricht 71 Prozent des Fondsvermögens von 10 Milliarden Dollar zur Zeit der Suspendierung. Bisher hat die Bank den Anlegern davon rund 6,3 Milliarden Dollar zurückgezahlt.

Die Credit Suisse hatte die Lieferketten-Fonds zusammen mit Greensill Capital geführt. Seit dem Zusammenbruch des britisch-australischen Finanzkonglomerats im Frühjahr versucht die Bank, einen möglichst grossen Teil des Geldes aus den Fonds von Schuldnern und Versicherern einzutreiben, um ihre Kunden zu entschädigen.

Zweite Pleite im Frühjahr

Der Rückfluss in die Fonds dürfte sich insgesamt allerdings weiter verlangsamen, hiess es nun. Denn das verbleibende Portfolio umfasse vermehrt Forderungen, bei denen Verhandlungen mit Schuldnern nötig seien. Diese zögen sich normalerweise mehr als ein Jahr hin. Dennoch erwartet die Schweizer Grossbank auch in den kommenden Monaten weitere Zahlungen von Schuldnern.

Mit dem Zusammenbruch des Handelsfinanzierers Greensill war die Credit Suisse im Frühjahr gleich ein zweites Mal auf dem falschen Fuss erwischt worden. Dies nachdem die Bank bereits Wochen zuvor beim Ausfall des US-Hedgefund Archegos einen Milliardenverlust eingefahren hatte. In der Folge mussten die Risikochefs sowie weitere Bankkader abtreten und die Chefs verzichteten in einem einmaligen Schritt auf Boni. Finanziell haben beide Fälle erheblich auf die Geschäftszahlen gedrückt. CEO Thomas Gottstein versprach, daraus «ernsthafte Lehren» zu ziehen. (dpa/sat)