Banken Turbulenzen zum Trotz: Raiffeisen meldet Gewinnsprung im ersten Halbjahr Dass der Präsident eben über eine private Affäre stolperte, kann dem Geschäft der Raiffeisen-Gruppe nichts anhaben. Sie meldet für das erste Halbjahr ein massisves Plus und 505 Millionen Franken Gewinn.

Raiffeisen – im Bild der Hauptsitz in St. Gallen – meldet im ersten Halbjahr einen Gruppengewinn von 505 Millionen Franken. Keystone

Raiffeisen erzielte im ersten Halbjahr ein «sehr gutes Resultat». Wie die drittgrösste Bank der Schweiz am Mittwoch mitteilte, stieg der Gruppengewinn um gut 45 Prozent auf 505 Millionen Franken. Zu diesem starken Ergebnis hätten alle Ertragspositionen beigetragen. Insbesondere im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft – aber auch in dem unter Druck stehenden klassischen Zinsengeschäft – habe Raiffeisen im ersten Semester ein erfreuliches Wachstum verzeichnet.

Zuletzt stand die Raiffeisen-Bank in den Schlagzeilen, als Guy Lachappelle im Juli überraschend ankündigte, auf Ende Monat bereits wieder abzutreten. Er war 2018 angetreten, die Reputation der Bank nach dem Fall des ehemaligen CEO Pierin Vincenz wieder herzustellen. Nun stolperte der vormalige Chef der Basler Kantonalbank über eine Affäre. Er soll in seiner früheren Tätigkeit vertrauliche Informationen weitergegeben haben, die potenziell börsenrechtlich relevant gewesen sein könnten. Lachappelle kündigte an, sich aus der Bankenwelt zurück zu ziehen. (sat)

