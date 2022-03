Banken UBS startet neuen milliardenschweren Aktienrückkauf Die Grossbank UBS will nach dem Gewinnsprung aus dem vergangenen Jahr wie erwartet weitere Aktien zurückkaufen. Das Volumen: bis zu 6 Milliarden US-Dollar.

Die UBS startet am Donnerstag ein neues Aktienrückkaufprogramm. Keystone

Die UBS legt nach dem Gewinnsprung aus dem vergangenen Jahr wie erwartet ein neues Programm zum Aktienrückkauf auf. Dabei will die Bank eigene Anteile im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar erwerben, wie sie am Mittwoch mitteilte. Start ist am Donnerstag.

Zudem gab sie bekannt, dass das 2021 gestartete Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen wurde. Die Bank kaufte über eine separate Handelslinie über 240 Millionen Aktien zurück. Das entspreche 6,49 Prozent des aktuellen Namenaktienkapitals der UBS. Das Rückkaufvolumen belief sich auf rund 3,8 Milliarden Franken.

Einschliesslich des nun abgeschlossenen Rückkaufprogramms von 2021 sollen im laufenden Jahr bis zu 5 Milliarden Dollar an die Anteilseigner zurückfliessen, wie die UBS bereits Anfang Februar angekündigt hatte. (abi/dpa)