Banken Auf Wachstumskurs: Valiant steigert Gewinn im ersten Quartal Valiant ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Bank konnte im ersten Quartal beim Ertrag wie auch beim Gewinn zulegen. Gut lief es vor allem im Geschäft mit Anlagen und Wertschriften.

Die Berner Valiant Bank expandiert auch geografisch. Dieses Jahr sollen fünf neue Filialen eröffnet werden. Keystone

Die Valiant Bank setzt ihr Wachstum fort. Sie hat den Geschäftsertrag in den ersten drei Monaten des Jahres um 6,0 Prozent auf 107,7 Millionen Franken gesteigert. Auch der Geschäftserfolg nahm um 6,3 Prozent auf 34,3 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Daraus resultierte ein Konzerngewinn von 27,5 Millionen Franken – ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Positiv entwickelte sich besonders das Geschäft mit Anlagen und Wertschriften. Der Kommissionsertrag in diesem Bereich erhöhte sich um 8,5 Prozent auf 12,9 Millionen Franken.

Sparprogramm trotz Wachstum

Damit ist Valiant nach eigener Ansicht auf Kurs, was die mittelfristige Strategie der Bank betrifft. «Die strategischen Entscheide und Weichenstellungen der letzten Jahre machen sich bezahlt», wird Chef Ewald Burgener in der Mitteilung zitiert. Die Bank möchte ab 2024 jährlich Kosten in der Höhe von 12 bis 15 Millionen Franken sparen.

Die Bank hat im vergangenen Jahr die eigenen Wachstumsziele übertroffen. Der Konzerngewinn belief sich auf 123,1 Millionen Franken. Auch bei den Kundenausleihungen und Kundengelder legte Valiant weiter zu. Dennoch will die Bank den Gürtel enger schnallen und jährlich 12 bis 15 Millionen Franken einsparen.

Expansion in die Ostschweiz und Romandie

Ausserdem kündigte die Bank im Februar an, im Stammgebiet – dazu zählen das Bernbiet, der Aargau und die Zentralschweiz – bis 2023 insgesamt 23 Filialen zu schliessen und 50 Stellen abzubauen. Derweil treibt sie ihre Expansion nach Zürich sowie in die Ostschweiz und die Romandie weiter voran. Ziel ist, damit ihre Ertragskraft zu steigern.

Im vergangenen Jahr wurden bereits fünf neue Valiant-Geschäftsstellen eröffnet, in diesem Jahr sollen Filialen in Wädenswil, Pully, Meilen, Winterthur und Uster dazukommen. (abi/rwa)