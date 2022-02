Banken Valiant übertrifft eigene Wachstumsziele und will nun sparen Valiant hat im vergangenen Jahr Bilanzsumme und Gewinn weiter steigern können sowie die eigenen Wachstumsziele übertroffen. Dennoch will die Bank nun sparen.

Die Bank Valiant übertrifft 2021 zwar die eigenen Wachstumsziele und schreibt mehr Gewinn – sie will nun dennoch sparen. Keystone

2021 war für Valiant ein erfolgreiches Jahr. Die Bank konnte die Bilanzsumme (plus 7,2 Prozent auf 35,5 Milliarden Franken), die Kundenausleihungen und Kundengelder weiter steigern können. Und auch unter dem Strich blieb der schweizweit tätigen Berner Bank mit 123,1 Millionen Franken ein um 1 Prozent höherer Konzerngewinn.

«Das Resultat ist erfreulich», wird Valiant-CEO Ewald Burgener am Donnerstag in einer Mitteilung zitiert. «Es bestätigt, dass wir mit unserer Strategie das angestrebte Wachstum nicht nur erreichen, sondern übertreffen.» Trotzdem schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom Mai eine unveränderte Dividende von 5 Franken vor.

Stammgebiet verliert Geschäftsstellen – Expansion in Ostschweiz

Dennoch kündet Valiant zeitgleich mit dem Jahresergebnis ein Sparprogramm an. Um den «Erfolgskurs fortzusetzen» und sich für die Zukunft zu rüsten, will die Bank ein Programm zur Erhöhung der Rentabilität starten. Ziel: Kosteneinsparungen von jährlich 12 bis 15 Millionen Franken. Während die Bank bis in zwei Jahren insgesamt 170 Vollzeitstellen schaffen will, sollen dem Sparprogramm 50 Stellen zum Opfer fallen. Im Stammgebiet soll das Filialnetz derweil um 23 Geschäftsstellen verschlankt werden. Welche Filialen von der Schliessung betroffen sind, will die Bank jedoch erst am Freitag bekannt geben.

Die so freigespielten Mittel will Valiant die weitere Expansion nach Zürich sowie in die Ostschweiz und Romandie investieren. Im vergangenen Jahr sind dabei fünf neue Geschäftsstellen eröffnet worden. Dieses Jahr sollen Filialen in Wädenswil, Pully, Meilen, Winterthur und Uster dazukommen. (sat)