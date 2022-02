Bankenwesen Nach Vincenz-Skandal: Nun ist die Raiffeisen-Spitze wieder komplett Nach dem Querelen um den früheren CEO Pierin Vincenz verliessen etliche Manager die Raiffeisenbank. Nun kehrt langsam wieder Ruhe ein. Die Geschäftsleitung ist wieder komplett.

Die Geschäftsleitung der Genossenschaftsbank ist wieder vollständig. Keystone

Raiffeisen Schweiz hat drei Positionen in der Geschäftsleitung der Bank besetzt. Dabei geht es um zwei vakante Stellen sowie die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO), wie die Bank am Donnerstag bekannt gab. Damit reagiert das Unternehmen auch auf die zahlreichen Abgänge in den letzten Jahren.

Neuer COO wird Uwe Krakau. Der 56-Jährige übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereiches «Operating Services». Krakau stösst von der Avaloq Gruppe zur Genossenschaftsbank. Dort war er zuletzt als Geschäftsleitungsmitglied tätig. «Als langjähriger Transformations- und Projektexperte verfügt er über eine breite Fach- und Führungserfahrung in der IT-Branche mit Spezialisierung auf den Finanzsektor», schreibt die Raiffeisen in ihrer Mitteilung.

Niklaus Mannhart übernimmt als neuer «Chief Information Officer» die Leitung des IT-Bereichs. Der 54-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren in der Finanzbranche und verfügt gemäss Mitteilung über fundierte Erfahrung in Digitalisierung und Transformation, der Projektarbeit sowie der Bereitstellung von Systemen und Applikationen. Mannhart ist heute COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Cembra Money Bank.

Eine interne Lösung hat Raiffeisen für die Leitung des Bereichs Produkte & Investment Services gefunden. Diese übernimmt der bisherige interimistische Leiter Roland Altwegg. Der 48-Jährige ist seit 2007 in verschiedenen Funktionen für Raiffeisen tätig, zuletzt als Leiter neue Geschäftsmodelle und Ökosysteme.

«Es freut mich, dass wir für alle drei Geschäftsleitungspositionen ausgewiesene Experten mit langjähriger Fach- und Führungserfahrung gewinnen konnten», lässt sich Konzernchef Heinz Huber in der Mitteilung zitieren. Er sei überzeugt, dass das Trio die besten Voraussetzungen mitbrächten, um die Strategie «Raiffeisen 2025» erfolgreich umzusetzen. (rwa)