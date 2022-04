Bankenwesen UBS präsentiert Reingewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar für erstes Quartal 2022 Die Grossbank UBS machte im ersten Quartal 2022 knapp 20 Prozent mehr Gewinn als im Vorjahr. CEO Ralph Hamers spricht von einem «starken Finanzergebnis».

Die UBS will 2022 Aktien im Wert von fünf Milliarden Dollar zurückkaufen. Keystone

Mit 2,1 Milliarden US-Dollar Reingewinn und einer harten Kernkapitalrendite von 19 Prozent habe die UBS im ersten Quartal 2022 trotz einem schwierigen Marktumfeld ein starkes Finanzergebnis erzielt, wird CEO Ralph Hamers in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Der Vorsteuergewinn liegt mit 2,7 Milliarden Dollar 19 Prozent über Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn beläuft sich auf 2,1 Milliarden. Die harte Kernkapitalquote liegt bei 14,3 Prozent, die Rendite auf das harte Kernkapital bei 19 Prozent.

Mit einberechnet sind in den Zahlen vom Dienstag neugebildete Wertberichtigungen für Kreditrisiken in der Höhe von 18 Millionen. Insgesamt wurden im ersten Quartal Aktien im Wert von 1,7 Milliarden zurückgekauft. Im Laufe des Jahres will die UBS Aktien im Wert von insgesamt 5 Milliarden zurückkaufen. Das Unternehmen habe gezielt auf Risikomanagement und Stabilität für die Kunden fokussiert, wird Hamers in der Mitteilung zitiert.

Ralph Hamers, CEO der UBS. Keystone

Die UBS konnte im vergangenen Geschäftsjahr auf die besten Zahlen seit 2006 zurückblicken. Die Bank steigerte den Reingewinn um 14 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Die Neugelder in der globalen Vermögensverwaltungen stiegen um 107 Milliarden auf 4,6 Billionen Dollar. Allerdings wurde das Ergebnis durch Rückstellungen von 740 Millionen Dollar getrübt: Die Bank musste diese in Zusammenhang mit dem Steuerstreit in Frankreich vornehmen. (abi/wap)