Bankwesen Credit-Suisse-Chef Körner bekommt ein neues Team Die Schweizer Grossbank Credit Suisse ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder: Dixit Joshi wird neuer Finanzchef der Bank, Francesca McDonagh wird COO.

Die Credit Suisse erhält zwei neue Mitglieder in der Geschäftsleitung. Keystone

Dixit Joshi übernimmt per 1. Oktober die Position des Chief Financial Officer (CFO) von David Mathers, wie die Credit Suisse am Montag mitteilte. Der langjährige Finanzchef Mathers gab seinen Rücktritt im April bekannt. Joshi war zuletzt bei der Deutschen Bank tätig und hat eine Vergangenheit bei der CS: Er war zwischen 1995 und 2003 für die Bank in New York und London tätig.

Francesca McDonagh war eigentlich als Chefin der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) vorgesehen. Nun wird sie per 19. September den Posten als Group Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Sie soll dabei CS-Chef Ulrich Körner bei der Steuerung und strategischen Entwicklung der Gruppe unterstützen, wie es weiter heisst. Dazu zählen auch die operativen und kostenbezogenen Transformationsprojekte. McDonagh war vor ihrem Wechsel Chefin der Bank of Ireland.

Posten von Körner ist wieder besetzt

Wie Joshi wird sie ihren Sitz in Zürich haben und der Geschäftsleitung beitreten. Sie sollen direkt Ulrich Körner berichten. Dieser betont in der Mitteilung «die umfassende Berufserfahrung und profunden Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche» der Neuen.

Ausserdem hat die Bank Francesco De Ferrari, Chef der Wealth Management Division, per sofort zum Chef der EMEA-Region ernannt. Er führte diese Rolle bereits seit Januar ad interim aus. Und Michael J. Rongetti wird ab sofort als ad interim CEO die Asset Management Division übernehmen, wie es weiter heisst. Er tritt damit die Nachfolge von Ulrich Körner an. (abi)