Bankwesen Credit Suisse kauft rund 25 Millionen Aktien zurück Die Credit Suisse hat ihr Aktienrückkaufprogramm per Ende Jahr abgeschlossen. Die Grossbank kaufte knapp 25,1 Millionen Aktien im Gesamtwert von rund 305,2 Millionen Franken zurück.

Die Credit Suisse hat ihr Anfang 2021 angestossenes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Keystone

Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 12,165 Franken, wie die Credit Suisse am Montag mitteilte. Der Rückkauf startete am 12. Januar 2021, wurde im ersten Quartal aber ausgesetzt. Der Kauf erfolgte über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange. Als Grund für das Aktienrückkaufprogramm nannte die Credit Suisse «Kapitalherabsetzung». (abi)