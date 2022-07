Bankwesen UBS macht auch im zweiten Quartal über zwei Milliarden Gewinn Die UBS kann für das zweite Quartal 2022 einen Reingewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Rendite auf das harte Kernkapital liegt bei 18,9 Prozent.

Die UBS blickt auf ein anspruchsvolles Quartal zurück. Keystone

Einen Reingewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar und eine harte Kernkapitalrendite von 18,9 Prozent verzeichnet die UBS im zweiten Quartal 2022, wie die Grossbank am Dienstag meldet. Damit präsentiert die UBS ein ähnliches Ergebnis wie im ersten Quartal. Damals lag der Reingewinn bei 2,1 Milliarden US-Dollar und die harte Kernkapitalrendite bei 19 Prozent.

Die Grossbank wertet dies als Erfolg. «Das zweite Quartal war für die Anleger eine der schwierigsten Phasen der letzten zehn Jahre», wird CEO Ralph Hamers in der Mitteilung zitiert. Die Bank sei damit gut aufgestellt für das zweite Halbjahr.

Die UBS konnte im vergangenen Geschäftsjahr auf die besten Zahlen seit 2006 zurückblicken. Die Bank steigerte den Reingewinn um 14 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Die Neugelder in der globalen Vermögensverwaltungen stiegen um 107 Milliarden auf 4,6 Billionen Dollar. Allerdings wurde das Ergebnis durch Rückstellungen von 740 Millionen Dollar getrübt: Die Bank musste diese in Zusammenhang mit dem Steuerstreit in Frankreich vornehmen. (abi/wap)