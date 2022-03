Bau Implenia baut Innovationscampus in Düsseldorf für 186 Millionen Franken Der Baukonzern Implenia gewinnt einen Auftrag in Deutschland. In Düsseldorf soll bis 2025 ein Nachhaltigkeits- und Innovationscampus gebaut werden.

Der von Implenia gebaute Campus in Düsseldorf soll 105’000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umfassen. (Symbolbild) Keystone

Implenia baut für die Euref AG ihren zweiten Innovationscampus in Deutschland. In Düsseldorf soll für 186 Millionen Franken ein «internationales Schaufenster der Energie- und Mobilitätswende» entstehen, wie Implenia am Donnerstag mitteilt.

Der künftige Campus umfasst rund 105’000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und soll in zwei Bauabschnitten fertiggestellt werden. Der erste Abschnitt soll laut Mitteilung bis Mitte 2024 fertig und bezugsbereit sein für Unternehmen, Start-Ups und wissenschaftliche Einrichtungen, die zu den Themen Energie, Mobilität, Umweltschutz und Klimaschutztechnik forschen. Der zweite Bauabschnitt soll bis Mitte 2025 fertiggestellt werden. (dpo)