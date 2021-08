Bauen Baugewerbe kommt langsam aus der Krise – fürchtet aber noch Unsicherheiten Mehr Aufträge und wieder gesteigerter Umsatz: Das Bauhauptgewerbe kann im zweiten Quartal fast wieder an Vorkrisenniveau anknüpfen. Aber die Pandemie drückt weiter aufs Geschäft.

Es geht wieder aufwärts: Das Bauhauptgewerbe setzte im zweiten Quartal 2021 rund 5,7 Milliarden Franken um. (Symbolbild) Keystone

«Endlich wird wieder reger gebaut», freut sich der Baumeisterverband. In einer Mitteilung vom Mittwoch kann der Verband gute Zahlen vermelden. So näheren sich die Ergebnisse im Bauhauptgewerbe wieder dem Vorkrisenniveau an. Im zweiten Quartal 2021 wurden insgesamt 5,7 Milliarden Franken umgesetzt, wie die Quartalserhebung zeige. Das sind 5,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal – 2019 waren es noch 6 Milliarden.

«Als Nachholeffekt aus 2020 werden im laufenden Jahr mehr Aufträge vergeben», vermeldet der Verband ebenfalls. Kräftig zugelegt hat die Sparte Wohnungsbau (plus 20 Prozent). Sie sei aber eine «volatile Kraft». Sowieso: Vieles bleibt in der Schwebe. So führe Corona weiterhin zu Problemen. «Engpässe in der Verfügbarkeit verschiedener Baumaterialien führen bei Bauprojekten teilweise zu Verzögerungen und Preisaufschlägen», schreibt der Verband.

Ganz allgemein hänge die Pandemie wie ein «Damoklesschwert über den Konjunkturaussichten». Auch wegen diesen Unsicherheiten zeigen sich manche Firmen «zurückhaltend bei Neuanstellungen, was eine tiefere Beschäftigung im Bauhauptgewerbe zur Folge hat». Ziel müsse darum sein, die Bautätigkeit wieder auf das «gewohnte Niveau» zu heben, «um Arbeitsplätze zu bewahren.» (mg)