Baurecht SBB, Bund und Genossenschaften wollen Bau von gemeinnützigen Wohnungen vereinfachen Beim gemeinnützigen Wohnungsbau auf dem Land der SBB kommt ein neuer Rahmenvertrag zum Zug. Dieser soll dafür sorgen, dass künftige Projekte schneller umgesetzt werden. Die Bundesbahnen, der Bund und die Genossenschaften haben sich auf entsprechende Rahmenbedingungen geeinigt.

Ein neuer Rahmenvertrag soll den Bau von gemeinnützigen Wohnungen auf den Arealen der SBB vereinfachen. (Symbolbild) Keystone

Günstige Wohnungen sind insbesondere in den urbanen Zentren der Schweiz knapp. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), die Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG) und die SBB wollen deshalb an zentralen städtischen Lagen dem Bau von gemeinnützigen Wohnungen neuen Schub geben. Denn: Viele dieser attraktiven Standorte befinden sich im Besitz der Bundesbahnen.

Aus diesem Grund haben die drei Parteien die Abgabe von SBB-Land im Baurecht mit einem neuen Rahmenvertrag geregelt, wie BWO, WBG und die Bundesbahnen am Montag gemeinsam mitteilen. Künftig kommt dieser zum Tragen, wenn die SBB Land im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abtritt. «Dieser Vertrag gewährleistet, dass die Rahmenbedingungen mit den Förderkriterien für den gemeinnützigen Wohnungsbau kompatibel sind», lässt sich BWO-Direktor Martin Tschirren zitieren.

Auch die SBB zeigt sich zufrieden. Sie wolle in Zukunft rund die Hälfte ihrer Wohnungen preisgünstig anbieten, entweder über eigene Wohnungen oder die Abgabe im Baurecht. Der neue Vertrag sei demnach ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Eva Herzog, Präsidentin von WBG Schweiz, freut sich ebenfalls über die Einigung, «auch wenn die Baurechtszinse für gemeinnützigen Wohnungsbau preislich an der oberen Grenze sein werden.» Die Wohnbaugenossenschaften wollen die SBB nun beim Wort nehmen, Areale in Zukunft vermehrt an Genossenschaften abzugeben.

Schnellere Projektumsetzung

Dank dem Rahmenvertrag müssen in Zukunft Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Wohnbauträgern nicht bei jedem Projekt komplett neu verhandelt werden, sondern auf Basis der nun vereinbarten Rahmenbedingungen. Das soll zu einer einfacheren und schnelleren Umsetzung der Projekte führen, heisst es.

Weiter regelt der neue Vertrag die Bemessung und die Entwicklung des Baurechtszinses. Gleichzeitig soll er dafür sorgen, dass gemeinnützige Wohnungen im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes auch langfristig preisgünstig sind, weil sich der Baurechtszins nach der sogenannten Kostenmiete richtet und den Kostenlimiten des BWO entspricht.

Gleichzeitig berücksichtigt der neue Vertrag den Umstand, dass die SBB als Eigentümerin des Landes «moderat an der Wertsteigerung der Areale partizipiert», wie es in der Mitteilung heisst. Dies verlangten die strategischen Ziele des Bundes. Dieser erwarte als Eigner der SBB, dass sie «Bahnareale gezielt entwickelt und damit langfristig einen Beitrag an ein finanziell gesundes Bahnsystem leistet».