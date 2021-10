Beteiligung Partners Group steigt bei Uhrenmarke Breitling ein Die Zuger Private-Equity-Firma Partners Group übernimmt vom Luxemburger Investmentunternehmen CVC einen Teil der Uhrenmarke Breitling.

Schweizer Investoren übernehmen bei Breitling einen signifikanten Minderheitsanteil. Keystone

Die Luxemburger Investorin CVC verkauft einen Anteil an der Uhrenmarke Breitling an die Partners Group. Dies machte die NZZ am Dienstag publik. «Wir freuen uns wirklich, hier Minderheitspartner sein zu dürfen, und können uns auch gut vorstellen, über einen potenziellen Börsengang hinaus noch über mehrere Jahre engagiert zu bleiben», sagt Alfred Gantner, Mitgründer der Partners Group und künftig ebenfalls Breitling-Verwaltungsrat, der NZZ im Interview.

Die Partners Group könne Breitling beim Wachstum im chinesischen Markt, bei der Digitalisierung und bei einem allfälligen Börsengang helfen: «Das Potenzial der Marke geht unserer Meinung nach über Uhren hinaus», so Gantner im Interview. Ein Börsengang sei in den nächsten zwölf bis 24 Monaten jedoch noch kein Thema. (wap)