Bilaterale Abkommen Volkswirtschaftsdirektoren sind besorgt über Schweizer Erfolgsmodell Die kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren sehen das Schweizer Erfolgsmodell unter Druck. Dies wegen dem angespannten Verhältnis zur EU.

Die VDK zeigt sich besorgt über das wirtschaftliche Schweizer Erfolgsmodell. (Symbolbild) Keystone

An ihrer Sitzung vom Donnerstag hat die Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK über das wirtschaftliche Schweizer Erfolgsmodell diskutiert. Anwesend waren auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie Vertreter der Bundesverwaltung und der nationalen Standortpromotionsorganisation.

Nach Ansicht der Volkswirtschaftsdirektoren steht das Schweizer Erfolgsmodell unter Druck, wie es in einer Mitteilung heisst. «Gerade die Erosion der bilateralen Abkommen mit der EU führt in den Augen der VDK-Mitglieder zu grossen Nachteilen für die Betriebe und Arbeitnehmenden.» Dabei seien bereits konkrete Auswirkungen in verschiedenen Branchen «klar nachweisbar».

Mit Bundesrätin Keller-Sutter habe die VDK über verschiedene Vorhaben diskutiert, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Dabei stünden Massnahmen zur Sicherstellung des europäischen Marktzugangs, der Stärkung des inländischen Arbeitskräftepotentials und der Digitalisierung im Vordergrund. (dpo)