BKW Zuversicht zum Abschied: Grosse Wachstumspläne und mehr Dividende Die BKW wächst - und zeigt sich trotz kleiner Delle beim operativen Ergebnis zuversichtlich.

BKW-Chefin Suzanne Thoma. Sandra Ardizzone / WIR

Die abtretende BKW-Chefin Suzanne Thoma legt als Abschiedsgeschenk nochmals einen ansehnlichen Jahresabschluss hin: Der Stromkonzern konnte um 15 Prozent zulegen und schliesst mit einem Umsatz von rund 3,6 Milliarden Franken ab. Leichte Einbussen gabs beim Profit, dies wegen der um einen Monat verlängerten Revision des AKW Leibstadt. Die BKW musste die fehlenden Kilowattstunden zu sehr hohen Preisen nachbeschaffen, was das Betriebsergebnis (Ebit) um 9 Prozent auf 395 Millionen Franken drückt und den Gewinn um 5 Prozent auf 327 Millionen.

Positiv entwickelt sich das von Thoma durch zahlreiche Firmenzukäufe aufgebaute Dienstleistungsgeschäft: Hier konnte die BKW den Ebit gar um 14 Prozent steigern. Stabil war der Beitrag vom Netzgeschäft zum Gesamtergebnis.

Grosse Wachstumspläne

Und die BKW will weiter wachsen, insbesondere im Energie- und im Dienstleistungsgeschäft. Und das auch mit weiteren Zukäufen, wie die jüngst getätigten Akquisitionen zeigen - etwa von sechs Windparks in Frankreich oder mit der Firma UMB kurz vor Weihnachten, welche den Eintritt der BKW ins IT-Geschäft markiert. «Aufgrund der positiven Aussichten in beiden Bereichen geht die BKW für das laufende Geschäftsjahr von einem Ebit in der Grössenordnung von 460 bis 500 Millionen Franken aus», hält das Unternehmen fest. Und damit nicht genug: Der Umsatz wiederum soll bis 2026 auf über 4,5 Milliarden Franken erhöht werden, der Ebit auf über 700 Millionen Franken.

Vom rosigen Blick in die Zukunft sollen auch die Aktionäre profitieren. Die BKW beantragt der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende um 20 Rappen auf 2.60 Franken pro Aktie.