Börsen-Blog Französischer Luxusmarkenproduzent auf Kurs: +346.8%% in 5 Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Markstimmung: SMI über dem Niveau von 11 444 (Aktuell: 12 816) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -1.94% – Zinsen sind in den USA, noch extrem tief, aber nur bis ins 2022 -- Gold über der Marke von 1 560 US$ pro Unze (Aktuell: 1 790 US$)! Öl schwingt sich nach oben (Aktuell: 79.40 US$) –Mondelez (Börsensymbol: MDLZ US) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben (Nachladen) – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

Schlagzeilen:

UBS (Börsensymbol: UBSN SW): Mit starker Performance (Extra Nachladen)

BNP (Börsensymbol: BNP FP): Nachkaufen

BMW (Börsensymbol: BMW GY): Heisse Spekulation nach oben (Nachladen)

Firma: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (Börsensymbol: MC FP) ist ein global agierender Luxusgüter-Konzern. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus mehr als 60 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein & Spirituosen, Mode & Lederwaren, Parfüm & Kosmetik sowie Uhren & Schmuck, die weltweit in eigenen Geschäften vertrieben werden. Dazu zählen neben Louis Vuitton und Moet Hennessy unter anderem auch Bulgari, Givenchy, Kenzo, Dior, Fendi, benefit, Donna Karan, Tag Heuer, Ebel oder auch Dom Perignon und Hermès. 2013 wurde das Portfolio zudem um den italienischen Kaschmirspezialisten Loro Piana erweitert. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Kunstauktionator und im Verlagswesen tätig. (Quelle: www.finanzen.net)

Französischer Luxusmarkenproduzent auf Kurs: +346.8%% in 5 Jahren (Halten)

Wichtig: Gewinnwachstum von 20.02 % im 2021 geschätzt! (Erhöhung der Erwartungen)

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel in Sachen Louis Vuitton Moet Hennessy, obwohl der mit 374 Milliarden Euro Wert eine mehr als starke Performance über die letzten fünf Jahre hingelegt hat. Ich bin ein absoluter Fan dieses Unternehmens mit Sitz in der weltweiten Modekapitale Paris. Per Ende 2021 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 30 Punkte fallen. Dies ist ein mehr als starker Wert, welcher speziell den konservativen Investor unter normalen Marktumständen ansprechen sollte. Interessant ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens: Lag diese Kennzahl noch bei 37.60 Milliarden EURO im 2016, so wird laut meinen Modellen ein neuer Höchstwert von 75.1 Milliarden EURO für das Jahr 2024 stipuliert. Was für den Titel spricht: Die Umsatzrendite sollte erstmals im kommenden Jahr (2022) auf über 19% wieder ansteigen. Die ausgeschüttete Dividende sollten Sie auf jeden Fall in neue Aktien reinvestieren. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte Ihnen über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem EuroStoxx 50 Index ermöglichen. Das Papier konnte über fünf Jahre um 346.8% zulegen, während der EuroStoxx 50 in der gleichen Periode nur um 83.7% an Wert gewann.

Nächste Quartalszahlen: 01. Februar 2022

Anlagestrategie: Sensationelle Performance über fünf Jahre – massive Mehrrendite gegenüber dem EuroStoxx 50 Index (Wichtigster europäischer Börsenindex).

Fazit: Ein Kauf der Aktien macht speziell Sinn in Kombination mit gedeckten Calls, welche eine Laufzeit von neun Monaten aufweisen.

