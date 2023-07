Briefe und Päckli «Ärgerlich» bis «Salamitaktik»: Post erntet für Tariferhöhung von allen Seiten Kritik (und ein bisschen Verständnis) Dass die Post die Tarife für Briefe und Pakete erhöht, sorgt von Links bis Rechts für rote Köpfe. Erst recht aufgrund der aktuellen Teuerung. Nun fordert der Konsumentenschutz den Bundesrat auf zu handeln.

Am Tag der Preiserhöhung für Briefe und Pakete ab 2024 warnt Post-Chef Roberto Cirillo bereits vor der nächsten Sparrunde. Keystone

Wer in der Schweiz etwas verschicken will, muss ab kommendem Jahr tiefer in die Tasche greifen: Der A- oder B-Post-Brief kostet ab 2024 je 10 Rappen mehr und das Economy- oder Priority-Paket je 1.50 Franken mehr. Einziger Ausweg: Wer sein Päckli online selber erfasst und zur Post bringt, kann sich den Aufpreis sparen. Günstiger wird nur ein Fall: Wer die Verzollung von Sendungen aus dem Ausland online begleicht, spart gegenüber heute 1.50 Franken.

Die Post begründete die breit angelegte Preiserhöhung am Donnerstag mit steigenden Lohnkosten und der allgemeinen Teuerung. Aber auch der Umstand, dass die Zahl der Briefe und Schalterbesuche weiterhin drastisch sinke, drücke auf das Geschäft mit Briefen und Päckli.

Und so warnt Post-Chef Roberto Cirillo bereits auf Vorrat: «Wir werden auch unseren eigenen Gürtel enger schnallen müssen.» Sprich: Nach dem laufenden Sparpaket von 300 Millionen Franken bis im Jahr 2030 muss das Unternehmen laut Cirillo «noch effizienter» werden.

Preisüberwacher bremst Preisanstieg ...

Preisüberwacher Stefan Meierhans. Keystone

Der Preisüberwacher hat die jüngste Erhöhung der Post-Tarife bereits abgesegnet. Wie Stefan Meierhans mitteilte, konnte er die ursprünglich von der Post vorgeschlagenen Erhöhungen jedoch «deutlich bremsen». Konkret müsse das Bundes-Unternehmen mit 70 Millionen Franken «einen wesentlichen Anteil der Kostensteigerungen» selber tragen. Zudem seien die neuen Tarife auf zwei Jahre befristet.

Trotz der Einigung mit dem Preisüberwacher muss die Post apraktisch von allen Seiten Kritik einstecken. Teilweise sogar sehr harte.

... Konsumentenschützerin kontert

«Dass die Brief-Tarife nach zwei Jahren bereits wieder angehoben werden, ist eine Salamitaktik», kritisiert Sara Stalder im Gespräch mit CH Media. Denn die Leistung der Post bleibe ja dieselbe, so die Konsumentenschützerin. Und wenn, dann würden die teureren Tarife die Abwärtsspirale im Post-Geschäft nur weiter anheizen.

Konsumentenschützerin Sara Stalder. Keystone

«Nach der Swisscom und der SBB springt damit ein weiterer Bundesbetrieb auf die aktuelle Teuerungswelle auf», kritisiert Sara Stalder. Entsprechend bedauert die Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, dass der Preisüberwacher die jüngste Tariferhöhung der Post «nicht zumindest hinauszögern konnte». Denn vielen Konsumentinnen und Konsumenten drohten im Herbst und Winter wegen steigender Krankenkassenprämien, Energiekosten oder Hypozinsen bereits in anderen Bereichen höherer Rechnungen.

Und dann hat Sara Stalder noch einen Vorschlag, wie der Preisanstieg im Brief- und Post-Geschäft zumindest gemildert werden könnte: «Der Bund als Eigner soll darauf verzichten, sich jährlich mehrere Dutzend Millionen an Dividenden von der Post ausbezahlen zu lassen.» Dies zumindest bis die Frage der Grundversorgung der Zukunft geklärt ist.

Kritik von Links bis Rechts

Und auch aus der Politik erhält die Post wenig bis kein Verständnis für ihre jüngste Preisrunde. «Das ist natürlich ärgerlich», sagt der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult. Und auch die Walliser Mitte-Ständerätin Marianne Maret zeigt sich «sehr überrascht», sei die letzte Tariferhöhung im Briefgeschäft doch erst zwei Jahre her.

2022 waren die Preise für A- und B-Post um 10 respektive 5 Rappen angehoben worden. Davor hatten für Brief-Porti 18 Jahre lang dieselben Preise gegolten. Die letzte Paket-Preiserhöhung liegt weniger lang zurück.

Allerdings gibt Pult zu bedenken, der Wert des Brief-Monopols sei wegen des Volumenrückgangs «massiv gesunken». So sei es mittelfristig unmöglich, die Tarife der letzten Jahre zu halten, wenn die Grundversorgung durch den Bund weiterhin nicht subventioniert werden soll.

FDP-Dittlis Forderung an die Post

Entsprechend kann der SP-Politiker, welcher aktuell die nationalrätliche Fernmeldekommission präsidiert, den «Salamitaktik»-Vorwurf des Konsumentenschutz zwar nachvollziehen. «Es wäre aber unehrlich, wenn wir sagen würden, es muss nichts geschehen», sagt Jon Pult.

Da die Post nur einen Teil der gestiegenen Kosten an die Kunden weitergibt, geht FDP-Ständerat Josef Dittli davon aus, dass der Gelbe Riese «alternative Sparmassnahmen geprüft und ergriffen hat». Der Urner hat aber eine unmissverständliche Forderung an das Unternehmen: «Sollte die Teuerung abnehmen, erwarte ich von der Post, dass sie die Preise entsprechend wieder senkt.»

Logistiker Giezendanners Fragezeichen

«Grundsätzliches Verständnis für Preiserhöhungen» erhält die Post immerhin von SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner. Als Logistikunternehmer wisse er, dass man Kostensteigerungen auch mal an die Kunden weitergeben können müsse. «Allerdings», schränkt der Aargauer ein, «expandiert die Post gerade massiv, und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob dieses Unternehmen sein Kerngeschäft noch im Griff hat.»

Nach der erneuten Tariferhöhung wird allerdings auch die Frage des Kerngeschäfts der Post die Politik bald wieder intensiver beschäftigen. Denn der Bundesrat hat bereits angekündigt, die Vergabe der Grundversorgung aufs Politische Parkett zu heben.