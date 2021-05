Budget Wegen Online-Shopping: Kreditkarte ist neu das umsatzstärkste Zahlungsmittel Am meisten Geld geben die Menschen mit der Kreditkarte aus. Das liegt vor allem am Boom der Online-Käufe. Jedoch ist Bargeld immer noch das häufigste Zahlungsmittel, wie eine Umfrage zeigt.

Ist dank dem Online-Boom neu das umsatzstärkste Zahlungsmittel: die Kreditkarte. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Kreditkarte hat die klassische Debitkarte von der Spitzenposition abgelöst: Neu ist sie das umsatzstärkste Zahlungsmittel in der Schweiz, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW und der Universität St.Gallen zeigt. Dafür wurden Ende 2020 mehr als 1400 repräsentativ für die ganze Schweiz befragt.

Dass die Menschen am meisten Geld mit der Kreditkarte ausgeben (24 Prozent), gehe vor allem auf die Zunahme von Online-Käufen seit Ausbruch der Coronapandemie zurück, heisst es in der Mitteilung. Dahinter folgen die Rechnung (22 Prozent), die Debitkarte (21 Prozent) und Bargeld (13 Prozent).

Nichtsdestotrotz ist Bargeld immer noch das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel (32 Prozent), gefolgt von der Debitkarte (31 Prozent). Allerdings ging der Bargeldgebrauch sowohl bezüglich Umsatz wie auch Transaktionszahl um rund 10 respektive 13 Prozentpunkte gegenüber 2019 zurück, wie die Umfrage weiter zeigt. Demnach würden auch kleinere Beträge immer häufiger bargeldlos beglichen.

Mit dem Handy werden am häufigsten öV-Tickets bezahlt

Zahlungen mit dem Handy verzeichneten ebenfalls ein starkes Wachstum. Diese haben innerhalb eines Jahres bezogen auf den Umsatzanteil und auch die Anzahl Transaktionen deutlich zugenommen. «Fast 10 Prozent aller Transaktionen werden mittlerweile unabhängig von der Betragshöhe mit einem mobilen Gerät abgewickelt», zitiert die Mitteilung Tobias Trütsch von der Universität St.Gallen.

Mit dem Handy wird am häufigsten über Apps mit integrierter Bezahlfunktion bezahlt, etwa bei Tickets von öV-Unternehmen. Zudem nutzen auch viele Menschen die Bezahlung via QR-Code in Ladengeschäften und via kontaktlose Datenübertragung.