Büromarkt Nachfrage nach Büroflächen hält sich besser als erwartet Lockdowns und der Trend zum Homeoffice haben Spuren im Büroflächenmarkt hinterlassen. Doch die Situation sieht nicht so düster aus, wie erwartet.

Der Trend zum Homeoffice lässt die Büros leer aussehen. Dennoch hielt sich die Nachfrage nach Flächen vergleichsweise gut. (Symbolbild) Keystone

Während sich die die Wirtschaft in der Schweiz erholt, zeigt sich in den Bürobranchen eine zweischneidige Lage: Trotz positiver Beschäftigungstrends entwickelt sich die Nachfrage nach Büroflächen schleppend. Dies geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Studie der Credit Suisse (CS) zum Büroflächenmarkt 2022 hervor.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden Baubewilligungen für Büroflächen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,6 Milliarden Franken gesprochen. Das entspricht einem Minus von rund 17 Prozent verglichen mit dem langjährigen Mittel seit 1995. Die Investoren seien vorsichtiger geworden und hielten sich mit neuen Projekten zurück, solange weiterhin Unsicherheit bezüglich des künftigen Flächenbedarfs besteht, so das Fazit der Studie.

Darüber hinaus dürften die kontinuierlich neuen Pandemiewellen den Trend zu Homeoffice verfestigen. Die Immobilienökonomen der CS gehen deshalb mittelfristig von einem Minderbedarf an Büroflächen von rund 15 Prozent aus.

Nachfrage war robuster als erwartet

Trotzdem habe sich die Flächennachfrage im Vergleich zu ausländischen Märkten robuster gezeigt als erwartet. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie CS-Analyst Fredy Hasenmaile an einer Videokonferenz ausführte. «Bei Beginn der Pandemie hatten wir eine relativ gute Büromarktkonjunktur und Flächen wurden vom Markt genommen.» Am Markt liessen sich etliche Mietvertragsverlängerungen und einige Neuabschlüsse beobachten.

Darüber hinaus hat die aktuelle Unsicherheit letztlich auch zur Folge, dass Mieter nur in einzelnen Fällen Flächen aufgeben oder nicht verlängern. Dementsprechend sei das Flächenangebot per Ende des zweiten Quartals 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal nur leicht von 5,5 auf 5,8 Prozent gestiegen. Nichtsdestotrotz prophezeit Hasenmaile der Bürobranche noch «einige schwierige Quartale».