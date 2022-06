Sanktion Sport im Pay-TV: Millionen-Busse für Swisscom bestätigt Das Bundesverwaltungsgericht stellt sich hinter die Wettbewerbskommission. Diese hat die Swisscom mit einer Sanktion von 71,8 Millionen belegt, weil sie ihre Marktmacht missbrauche.

Die Swisscom muss vor Bundesverwaltungsgericht eine weitere Niederlage einstecken. Keystone

Mit ihren Tochtergesellschaften Cinetrade und Teleclub habe die Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung bei der Übertragung von Sport-Events wie der Schweizer Fussball- oder Eishockeymeisterschaft missbraucht. So sieht es die Wettbewerbskommission (Weko), die der Swisscom dafür 2016 eine Sanktion von 71,8 Millionen Franken aufbrummte. Und so sieht es nun auch das Bundesverwaltungsgericht, welches die Busse in zweiter Instanz bestätigt. Dies teilte die Swisscom am Mittwoch mit.

Die Swisscom habe einigen Konkurrenten jegliches Angebot für die Ausstrahlung von Live-Sport auf deren Plattform verweigert, befand die Weko 2016. Anderen Konkurrenten wie beispielsweise Cablecom habe Swisscom nur Zugang zu einem reduzierten Sportangebot gewährt.

Swisscom prüft Gang vor Bundesgericht

Die Weko verlangte, die Swisscom müsse wegen ihrer marktbeherrschenden Stellung allen TV-Plattformen ein gleichwertiges Teleclub-Sportangebot zu nichtdiskriminierenden Bedingungen anbieten. Ihre Sanktion bezieht sich dabei auf den Zeitraum von 2002 bis 2012.

Die Swisscom prüft nun, ob sie das Urteil an das Bundesgericht weiterziehen will. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass ihr Verhalten im fraglichen Zeitraum korrekt gewesen sei. Swisscom und Cinetrade hätten in den zehn Jahren hohe Investitionen getätigt, um die zuvor vernachlässigten Sportübertragungen überhaupt für Pay-TV anbieten zu können. Das «minimal erweiterte Sportangebot bei der Verbreitung über die Swisscom TV-Plattform» habe dazu gedient, diese Investitionen zu schützen.

Bereits einmal vor Bundesverwaltungsgericht abgeblitzt

Davon habe letztlich der ganze Markt profitiert. Denn: Heute erhalten TV-Kunden und -Kundinnen längst das gesamten Sportangebot von Swisscom/Blue und Sunrise UPC. So profitierten heute alle von den damals getätigten Investitionen, argumentiert die Swisscom.

Im Herbst war die Swisscom bereits in einem anderen Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht abgeblitzt. Auch in dieser Sache hatte die Weko der Swisscom vorgeworfen, ihre marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen, in dem sie ihren Konkurrentinnen beim Ausbau des Glasfasernetzes durch die Wahl der dazu verwendeten Technologie Nachteile erwachsen lasse.