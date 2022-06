Chemie Nach mutmasslicher Bilanzmanipulation: Clariant startet stark ins Jahr Der Basler Spezialchemiekonzern steigert im ersten Quartal 2022 seinen Umsatz um satte 26 Prozent. Auch für die Zukunft gibt sich das Unternehmen zuversichtlich.

Von Januar bis März 2022 hat Clariant seinen Umsatz markant gesteigert. Keystone

In den ersten drei Monaten des Jahres ist der Umsatz von Clariant um 26 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken gestiegen. In Lokalwährungen resultierte ein Wachstum von 30 Prozent, wie der Basler Konzern am Mittwoch mitteilte. Zum «starken Wachstum» hätten vor allem Preisanpassungen beigetragen. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus fortgeführten Aktivitäten legte ebenfalls um 27 Prozent auf 220 Millionen Franken zu.

Für das kommende zweite Quartal zeigt sich Clariant optimistisch: Der Konzern erwartet laut eigenen Angaben ein «anhaltend starkes Umsatzwachstum in Lokalwährung gegenüber dem Vorjahr». Ebenso geht Clariant für das Gesamtjahr 2022 von einem starken Wachstum aus.

Bilanzmanipulation schadete nicht dem Geschäft

Jüngst sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen im Zusammenhang mit einer Bilanzmanipulationsaffäre. Wegen falsch verbuchter Rückstellungen und Wertberichtigungen leitete das Unternehmen Anfang Jahr eine unabhängige Untersuchung seiner Buchhaltung ein. Als Folge musste Clariant bei den Quartalsergebnissen für das Jahr 2020 nochmals über die Bücher und diese anpassen. Überdies nahm der Finanzchef seinen Hut.

Die Affäre hatte aber keine grösseren negativen Auswirkungen auf die Geschäftszahlen von Clariant. So erwirtschaftete der Konzern 2021 einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden. Dies entspricht einem Plus von 13 Prozent, wie das Unternehmen bereits im Mai mitteilte. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen Gewinn von 373 Millionen, auf vergleichbarer Basis der fortgeführten Geschäfte lag der Reingewinn bei 292 Millionen. (dpo)