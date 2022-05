Chemie Nach unabhängiger Prüfung: Clariant meldet für 2021 ein deutliches Plus Wegen Fehlbuchungen musste Clariant den Jahresabschluss verschieben. Nach der Aufarbeitung des Whistleblowing-Falls steht nun aber fest: Der Basler Chemiekonzern steht besser da. 2021 teilweise sogar besser als vor der Pandemie.

Der Basler Spezialchemiekonzern Clariant legt nach einer unabhängigen Prüfung nun auch für 2021 und das Vorjahr definitive Geschäftszahlen vor. Keystone

Konkret hat der weltweit tätige Basler Spezialchemiekonzern 2021 rund 4,4 Milliarden Franken umgesetzt. In Lokalwährung entspricht dies einem Plus von 15 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Zum Wachstum beigetragen haben demnach alle Weltregionen. Unter dem Strich resultierte schliesslich ein Gewinn von 373 Millionen Franken. Auf vergleichbarer Basis der fortgeführten Geschäfte liegt der Reingewinn laut Mitteilung vom Donnerstag jedoch nur bei 292 Millionen.

Clariant-Chef Conrad Keijzer freut sich über die «Rekordprofitabilität». Diese liege inzwischen «deutlich über dem Wert von 2019», also der Zeit vor der Coronapandemie. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung darum eine Dividende von 40 Rappen pro Aktie vor. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Vervierfachung. Zudem sollen an der Versammlung drei Verwaltungsräte neu gewählt werden. Dabei werden drei von vier Vertretern des bisher grössten Aktionärs ausscheiden. Erst am Dienstag hatten Clariant und Sabic angekündigt, dass sie ihre vor vier Jahren geschlossenen Bande auflösen wollen.

Korrigierte Zahlen – trotz allem optimistisch

Nach der Anfang Jahr eingeleiteten unabhängigen Untersuchung der Clariant-Buchhaltung sind am Donnerstag auch die angepassten, bereinigten Quartalsergebnisse für das Jahr 2020 publiziert worden. Insgesamt fällt das Nettoergebnis für das erste Coronajahr nach der Aufarbeitung der Fehlbuchungen nun um 14 Millionen Franken leicht besser aus. Vor Jahresfrist war – nicht zuletzt dank eines Verkaufs – für 2020 noch ein Nettoergebnis von 799 Millionen gemeldet worden.

Für das laufende Jahr rechnet Clariant laut Mitteilung «trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds» weiter mit einem starken Wachstum. (sat)