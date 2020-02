Clientis Bank erreicht im Jubiläumsjahr ihre Ziele Zum 25-Jahr-Jubiläum kann die Clientis Entlebucher Bank das Kundengeschäft ausweiten und die Eigenmittel weiter stärken. Beim Gewinn muss die Regionalbank allerdings einen Dämpfer hinnehmen.

Alfons Schmid, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Entlebucher Bank.

Das Eigenkapital aufstocken. So lautete das selbstgesteckte Ziel der Clientis Entlebucher Bank für das Jubiläumsjahr 2019, nachdem deren Bilanzsumme im Jahr zuvor die Milliardengrenze geknackt hatte. Hintergrund ist, dass sich das Finanzinstitut damit der Kategorie 4 der Finanzmarktaufsicht (Finma) genähert hatte. Diese stellt unter anderem höhere Anforderungen in Bezug auf die Eigenkapitalquote; konkret verlangt sie von den Instituten Eigenmittel in Höhe von mindestens 50 Millionen Franken.

Laut der Bilanzrechnung für das vergangene Geschäftsjahr 2019 hat die Regionalbank mit Hauptsitz in Schüpfheim ihr Ziel erreicht. Demnach hat sie das Eigenkapital durch Dotierung der Positionen «Reserven für allgemeine Bankrisiken» und «freiwillige Gewinnreserve» um 3,6 Millionen Franken (+4,4 Prozent) erhöhen können – und dies, obwohl sie bis auf Weiteres in der Finma-Kategorie 5 verbleibt.



Steuerfreie Ausschüttung für die Aktionäre

Auch sonst blickt die Clientis Entlebucher Bank auf ein mehr oder weniger positives Geschäftsjahr zurück. So musste sie zum 25-Jahr-Jubiläum zwar beim Geschäftserfolg (-4,3 Prozent) und in der Folge auch beim Jahresgewinn (-2,7 Prozent) einen Dämpfer hinnehmen, bei der Bilanzsumme konnte sie aber um 5 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken zulegen. Den grössten Anteil daran hatten die Hypothekarforderungen, die trotz des tiefen Zinsniveaus stiegen. Auch die Kundengelder erhöhten sich um 4,3 Prozent auf insgesamt 754,5 Millionen Franken.

«Wir blicken nicht nur auf ein tolles Jubiläumsjahr zurück, sondern sind auch mit dem wirtschaftlichen Ergebnis sehr zufrieden», kommentierte Alfons Schmid, Vorsitzender der Geschäftsleitung, das solide Ergebnis. Die Aktionäre sollen deshalb eine unveränderte steuerfreie Ausschüttung von 4 Franken pro Aktie erhalten. Damit trage das Institut dem langfristigen Ziel der zusätzlichen Bildung von Eigenkapital Rechnung.